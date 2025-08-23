Jefe de la OTAN pide "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania durante su visita a Kiev

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió este viernes durante su visita a Kiev dar "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania con el objetivo de asegurar que Rusia respete un posible acuerdo de paz y prevenir otra invasión.

La cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania es un tema central en las tratativas diplomáticas lideradas por Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto que comenzó en febrero de 2022.

"Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora" para asegurarnos que Rusia "no intente nunca más apoderarse de ni siquiera un km2" de territorio ucraniano, dijo Rutte en una comparecencia junto al presidente, Volodimir Zelenski.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acogió el lunes en la Casa Blanca a Zelenski y a varios dirigentes europeos, en una reunión a la que también asistió Rutte.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó durante esta semana que un diálogo sobre las garan tías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país "no llevará a ninguna parte".

Zelenski afirmó que "las garantías consisten en lo que los aliados puedan ofrecer a Ucrania y en lo que el ejército ucraniano" sea una vez que termine la guerra.

"Es demasiado pronto para decir quién puede proporcionar personal militar, quién puede proporcionar inteligencia, quién tiene presencia en el mar o en el aire y quién está dispuesto a proporcionar financiamiento", añadió el mandatario.

Rutte se pronunció en el mismo sentido y dijo que es "demasiado pronto para decir exactamente cuál será el resultado", pero afirmó que "está claro que Estados Unidos estará involucrado".