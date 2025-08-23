La cadena china Miniso ganó 108,6 millones de euros hasta junio, un 22,6% menos que el año pasado

La cadena china de artículos para el hogar y accesorios Miniso cerró el primer semestre del año con un beneficio neto atribuido de 906 millones de yuanes (108,6 millones de euros), lo que supone un 22,6% menos que lo obtenido durante el mismo periodo del año anterior.

La facturación fue de 9.393 millones de yuanes (1.126 millones de euros), un 21,1% más. Los ingresos generados en China se incrementaron en un 11,4%, hasta los 5.115 millones de yuanes (613,4 millones de euros), mientras que en los mercados internacionales se elevaron un 21,5%, hasta los 3.534 millones de yuanes (423,8 millones de euros). La marca Top Toy aportó 742,1 millones de yuanes (89 millones de euros).

Los gastos totales en los que se incurrieron por costes de actividad, venta, distribución o administración, entre otros, ascendió a 7.847 millones de yuanes (941 millones de euros), un 25,3% más.

Ya solo en el segundo trimestre, Miniso ganó 489,7 millones de yuanes (58,7 millones de euros) tras hacerse con una cifra de negocio de 4.966 millones de yuanes (595,5 millones de euros), un 16,7% menos y un 23,1% más, respectivamente.

La multinacional cerró el semestre con 7.905 tiendas por todo el mundo, 842 locales más en doce meses. 4.305 de estos establecimientos se ubicaron en China continental, 3.307 fuera del gigante asiático y 293 fueron de Top Toy.

"Nos complace que Miniso haya acelerado su crecimiento en el trimestre y que hayamos logrado una mejora de dos dígitos en el beneficio operativo, lo que superó nuestras expectativas", ha afirmado el fundador, presidente y consejero delegado de Miniso, Ye Guofu.

Además, Miniso ha declarado un dividendo interino en efectivo de 0,0724 dólares (0,062 euros) por acción ordinaria y de 0,2896 dólares (0,25 euros) por American Depositary Share pagadero el 16 de septiembre en el caso de los títulos y el 19 para los ADS.

