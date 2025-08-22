Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

DONALD TRUMP

Trump expone su descontento con los últimos ataques de Rusia en Ucrania

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la próxima temporada de incendios forestales y huracanes en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de junio de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el viernes su descontento con los últimos ataques de Rusia en Ucrania, y en general con la guerra en curso en ese país europeo.

"No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada relacionado con esa guerra", respondió Trump al ser preguntado sobre un bombardeo ruso del jueves que destruyó prácticamente un complejo industrial de propiedad estadounidense en la ciudad de Mukachevo, en el oeste de Ucrania.

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas. Los bombardeos causaron dos muertos, uno en Jersón y otro en Leópolis, en el oeste del país.

Tags relacionados