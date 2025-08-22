Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

John Bolton

FBI allana la casa de exasesor de Trump John Bolton, hoy opositor

El FBI indicó que está "realizando actividad autorizada en la zona" donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar.

Foto de archivo del exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton

Agencia EFEWashington

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró esta mañana la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump y crítico con el actual presidente de Estados Unidos, como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

Agentes del FBI caminan frente a la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, después de que el FBI realizara un registro judicial en su domicilio el 22 de agosto de 2025.

Agentes del FBI caminan frente a la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, después de que el FBI realizara un registro judicial en su domicilio el 22 de agosto de 2025.AFP

