Cinco muertos tras accidente de autobús turístico en Nueva York

Cinco personas murieron en el accidente de un autobús que transportaba a medio centenar de turistas que habían visitado las cataratas del Niágara en el norte del estado de Nueva York, informaron fuentes policiales este viernes.

Los pasajeros, principalmente de nacionalidad india, china y filipina, regresaban a la ciudad de Nueva York después de haber visitado las famosas cataratas en la frontera con Canadá.

"Se cree que el conductor se distrajo, perdió el control, corrigió en exceso y terminó... allí" volcado, dijo Andre J. Ray, comandante de la policía estatal de Nueva York en el lugar del accidente, al dar a conocer el número de víctimas mortales.

"Ninguno de los heridos está en estado crítico", precisó antes de agregar que varias personas que habían sido trasladas a los hospitales de la región recibieron el alta.

En el bus viajaban 52 personas, incluidos varios niños y el conductor, que "sobrevivió y se encuentra bien", había informado con anterioridad el portavoz de la policía estatal, James O’Callaghan.

Muchos viajeros, que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, fueron expulsados del bus y otros quedaron atrapados debajo del vehículo, explicó.

Con anterioridad, medios locales habían informado de la muerte de un menor, pero Rey no confirmó este extremo.

"Perdió el control"

El autobús, que viajaba a "toda velocidad" no chocó con ningún otro vehículo. "Básicamente, perdió el control desde la mediana" poco antes de Pembroke, en el este de la ciudad de Búfalo, precisó.

Tras "corregir en exceso acabó en la cuneta" volcado, lo que "provocó varias víctimas mortales, personas atrapadas y heridos", agregó el portavoz.

Situada cerca del estadio de los Buffalo Bills, equipo de fútbol americano, y de los Buffalo Sabres, de hockey sobre hielo, esta zona tiene una alta incidencia de accidentes debido a la fuerte densidad del tráfico, aseguró el portavoz.

La autovía, la Interestatal-90 quedó cerrada al tráfico.

Decenas de ambulancias y helicópteros acudieron al lugar del accidente para trasladar a los heridos a los hospitales de la región.

El centro hospitalario del Condado de Erie había recibido 21 heridos, mientras la empresa de transporte de emergencia Mercy Flight trasladó a una veintena de heridos, entre ellos dos menores, informó a la AFP la presidenta de la empresa, Margaret Fiorentino.

Las autoridades proporcionaron intérpretes para asistir a los viajeros accidentados.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en su cuenta de X que sus equipos estaban coordinando con las autoridades locales el rescate y asistencia a los viajeros afectados en este "trágico" accidente de un bus turístico.