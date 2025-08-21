Dos fuertes explosiones en inmediaciones de la base aérea de la ciudad colombiana de Cali

Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.

"La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación", dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.

El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, capital del departamento del Valle del Cauca y la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

"Tan pronto contemos con información verificada y oficial será compartida por este medio. Hacemos un llamado a la ciudadanía para atender únicamente los canales oficiales", señaló la Alcaldía de Cali en X, donde aún no ha dado más detalles sobre víctimas.

El precandidato presidencial de centro Sergio Fajardo lamentó que el Valle del Cauca esté "sitiado por la violencia" y criticó al presidente Gustavo Petro por el deterioro de la seguridad en el país.

"¿Cuántas bombas más? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuánta violencia tiene que soportar Colombia para que usted entienda lo que realmente está pasando en el país y asuma, por fin, la responsabilidad que le corresponde? No más delirios bolivarianos. Despierte", escribió Fajardo en X.

El 10 de junio pasado hubo siete atentados en el Valle del Cauca, varios de ellos en Cali, y doce en el vecino departamento del Cauca que se cobraron la vida de ocho personas, entre ellos dos policías.

En esos departamentos tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En total, los atentados de junio dejaron más de 40 heridos en distintos municipios de los dos departamentos y fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.