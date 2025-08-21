Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Dos fuertes explosiones en inmediaciones de la base aérea de la ciudad colombiana de Cali

Dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.

Captura de pantalla de un video que circula en redes sociales sobre una explosión ocurrida este miércoles en Colombia. Noticia en desarollo...Fuente externa

Agencia EFEBogotá, Colombia

Dos fuertes explosiones de origen desconocido sacudieron este jueves las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en la ciudad colombiana de Cali, en el suroeste del país, informaron las autoridades.

"La Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación", dijo en su cuenta de X la Alcaldía de Cali, que no confirmó versiones extraoficiales de al menos una persona muerta y varios heridos.

