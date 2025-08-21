Ciudad de México es la zona con mayor cantidad de desaparecidos en el país, según reporte

La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de desaparecidos en el país, con 1.306 personas de las que se desconoce su paradero, según un reporte difundido este jueves por la organización México Evalúa.

“Para el periodo enero-julio de 2025, con datos al 18 de agosto, la capital reportó 1.306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional (en este delito)”, señaló el documento llamado ‘Violencia y pacificación a nivel local’.

Según el informe, el volumen de desapariciones en la capital del país sugiere un “deterioro en las capacidades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones”.

Cifras de violencia letalc

El reporte de México Evalúa también indica que 12 de los 32 estados del país mantienen un balance negativo o muy negativo de la violencia letal.

La organización señaló que el Gobierno mexicano registra la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, pero precisó que esta medición presenta limitaciones para delinear su contexto, como el deterioro institucional y evolución de las dinámicas criminales, además de que no refleja el total de los asesinatos en el país.

El reporte considera otros indicadores de violencia letal como homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y la integridad corporal, y personas desaparecidas y no localizadas.

Asimismo, señala que de 2024 a 2025, considerando los registros de enero a julio, las víctimas de homicidio doloso disminuyeron un 16,4 %, sin precisar la cifra de personas que murieron.

“Sin embargo, en el mismo periodo las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 2,6 %, y las personas desaparecidas 12,9 %. Estas variaciones son aún más marcadas si se toma a 2019 como año base. A partir de entonces, los porcentajes se disparan 82 % y 69,5 %, respectivamente”, apuntó.

Asimismo, precisó que los estados con una mayor tasa de violencia por cada 100.000 habitantes son Sinaloa (72,4 %), Hidalgo (28,4 %), Ciudad de México (26,2 %), Nayarit (24,8 %) y Baja California Sur (22,6 %).

“Después de un año de conflicto criminal y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas, Sinaloa se mantiene como la entidad (estado) con mayor incremento en la violencia letal”, destacó.

Un nuevo enfoque

La organización propuso un nuevo enfoque para medir la violencia, que compare la magnitud actual de la violencia letal y su comportamiento a través del tiempo con los datos registrados en el mismo periodo del año anterior.

De este modo, valoran el contexto de inseguridad de cada estado en función de cuatro categorías: muy negativo, negativo, regular y positivo.

En ese contexto, en el primer semestre del año tres estados mantuvieron un balance muy negativo: Baja California Sur, utilizado como punto estratégico de las organizaciones criminales para movilizar narcóticos a la frontera norte; Chihuahua, estado que sirve al narcotráfico para diversificar rutas de acceso hacia EE.UU., y Sinaloa, que siguen bajo violencia letal por una pugna interna del Cartel de Sinaloa.

“Finalmente, otras 15 entidades —seis con balances regulares y nueve con balances negativos— muestran indicios de conflictos criminales susceptibles de desbordarse por la falta de capacidades policiales estatales y la presencia intermitente de elementos federales”, apuntó.

En tanto, 14 estados tienen un balance positivo.

Asimismo, el informe da cuenta de que en el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste del país existen altos niveles de violencia derivados del crimen organizado.

El reporte se divulga luego de que la semana pasada el Gobierno mexicano asegurara que los homicidios en el país cayeron un 25,3 % en los primeros diez meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum.