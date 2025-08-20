Lavrov afirma que dialogo sobre seguridad de Ucrania sin Rusia "no llevará a ninguna parte"

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este miércoles que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país "no llevará a ninguna parte", antes de una reunión de jefes militares de la OTAN.

Los jefes de Estado Mayor de los ejércitos de la OTAN tienen prevista una reunión por videoconferencia este miércoles para abordar las posibles garantías de seguridad para Ucrania, en el marco de los intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

La cita se produce en medio del diplomático frenesí impulsado por la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladimir Putin la semana pasada.

Trump se declaró dispuesto el martes a prestar apoyo aéreo como garantía de seguridad a Ucrania en caso de acuerdo con Rusia, pero descartó desplegar tropas en el terreno, una misión que correspondería a los aliados europeos.

"Están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo el magnate republicano a la cadena Fox News, en referencia a los dirigentes europeos, que recibió en la Casa Blanca durante su encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Además de las cuestiones territoriales, las garantías de seguridad que exige Ucrania para disuadir a Rusia, son un tema central de las negociaciones diplomáticas para allanar la paz.

En los últimos meses, europeos y estadounidenses han planteado diferentes posibilidades, que van desde garantías análogas a las que cuentan los miembros de la OTAN, hasta el despliegue de un contingente militar en Ucrania o el apoyo en materia de formación militar.

Rusia rechaza categóricamente la mayoría de estas posibilidades, ya que considera la expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una de las "causas profundas" del conflicto.

Lavrov afirmó que hablar de garantías de seguridad sin Rusia "es utópico" y es "una vía que no llevará a ninguna parte".

Rusia ya advirtió que cualquier acuerdo de paz debería garantizar su propia "seguridad" y la de los parlantes rusos en Ucrania, argumento que ya esgrimió para lanzar la ofensiva el 24 de febrero de 2022.

"Escalada"

Todos los participantes del encuentro en la Casa Blanca se felicitaron por los avances en las garantías de seguridad en Kiev, un tema crucial, y declararon que el presidente ruso aceptó celebrar una cumbre con Zelenski en las próximas semanas.

Trump, en tanto, señaló ese mismo lunes que si el encuentro bilateral salía bien, podría celebrarse luego una reunión tripartita de la que participaría.

El canciller ruso acusó a los dirigentes europeos que acompañaron a Zelenski a Washington de provocar una "escalada agresiva de la situación" al intentar influir de forma "torpe" a Trump para que continúe armando a Ucrania.

Unos 30 aliados de Kiev, reunidos en la "coalición de voluntarios", hablaron el martes por videoconferencia bajo los auspicios de Macron y del primer ministro británico, Keir Starmer, para informarse sobre las conversaciones en Washington.

Los equipos de planificación europeos y estadounidenses deben ponerse en contacto en "los próximos días" para "preparar el despliegue de una fuerza de seguridad si las hostilidades llegaran a su fin", indicó un portavoz de Starmer.

Kiev estima que, incluso si se logra un acuerdo de paz, Moscú volverá a intentar una ofensiva.

Concesiones territoriales

La cuestión de las concesiones territoriales exigidas por Rusia sigue siendo una gran incógnita, mientras sus tropas ocupan cerca del 20% del territorio de Ucrania.

Al igual que los europeos, Estados Unidos sostiene que esto debe resolverse directamente entre Rusia y Ucrania, que hasta la fecha rechaza ceder su territorio.

Para el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, su aliado ucraniano no debería verse obligado a hacer concesiones territoriales.

Trump, en cambio, pidió a Zelenski "flexibilidad" y afirmó que Ucrania tendrá que resignarse, en particular, con la zona del Donbás, compuesta por las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, fronterizas con Rusia.