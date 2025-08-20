Marco Rubio anuncia nuevas sanciones de EEUU a magistrados y fiscales del IPC

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo esfuerzo por obstaculizar al tribunal.

"El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.