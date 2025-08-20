Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

EE.UU.

Marco Rubio anuncia nuevas sanciones de EEUU a magistrados y fiscales del IPC

Además, incluidos de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo esfuerzo por obstaculizar al tribunal.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, en el palacio presidencial en San José, Costa Rica, el martes 4 de febrero de 2025.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco RubioAP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPWashington, EE.UU.

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo esfuerzo por obstaculizar al tribunal.

"El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Tags relacionados