Venezuela denuncia que Estados Unidos mantiene 66 niños secuestrados

El gobierno venezolano afirmó este martes que 66 niños permanecen "secuestrados" en Estados Unidos tras ser separados de sus padres previo a su proceso de deportación a Venezuela.

Caracas exige a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que los menores sean entregados a autoridades venezolanas para su retorno al país junto a sus familiares.

"Tenemos 66 niños secuestrados en Estados Unidos, es una cifra que cada día sube, es algo muy preocupante", dijo Camila Fabri, presidenta del plan gubernamental Vuelta a la Patria lanzado en 2018 por el presidente Nicolás Maduro para el retorno voluntario de migrantes.

"Es una política cruel e inhumana", dijo Fabri, esposa de Alex Saab, empresario colombiano señalado como "testaferro" del presidente Nicolás Maduro y excarcelado por Estados Unidos en 2023 como resultado de un canje de prisioneros entre Caracas y Washington.

"Los vamos a traer de vuelta a todos los 66 niños", prometió acompañada de un grupo de madres que leyeron una carta dedicada a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la que le piden interceder por los niños ubicados en hogares de acogida.

Hasta ahora 21 niños, entre ellos Maikelys Espinoza, hija de uno de los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador y liberadas el pasado 18 de julio luego de un canje humanitario, han regresado al país.

El chavismo ha reclamado el regreso de los menores con llamados a manifestaciones y un enorme despliegue de propaganda en los medios oficiales.

Fabri, de nacionalidad italiana, indicó además que durante 2025 han sido repatriados 10.631 migrantes venezolanos.

Esta cifra incluye deportados de Estados Unidos y migrantes varados en México que han regresado a Venezuela mediante el plan Vuelta a la Patria.