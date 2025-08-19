El Vaticano iniciará en 2026 restauración del 'Juicio Final' de Miguel Ángel

El Vaticano iniciará en 2026 una obra extraordinaria de mantenimiento del fresco del 'Juicio Final' de Miguel Ángel, ubicado en la Capilla Sixtina.

Según ha asegurado el nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, Paolo Violini, en una entrevista a 'Vatican News' recogida por Europa Press, la obra está previsto que dure cerca de tres meses, de enero a marzo. En ese tiempo se instalarán andamios que cubrirán todo el muro y ha añadido que el objetivo terminar en marzo, "para poder despejar el muro antes del inicio de la Semana Santa".

"Consistirán en una docena de plataformas de trabajo con elevador que, para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público, nos permitirá trabajar con hasta 10 o 12 personas simultáneamente y tener una experiencia cercana con la obra", ha apuntado Violini.

Igualmente, ha indicado que estas obras complementarán el mantenimiento regular, que se realiza anualmente con un elevador mecánico o "araña". Además, ha agregado que es "necesario" debido al "impacto que la gran cantidad de visitantes" que tiene en la conservación de los frescos.

Previamente, Violini ha explicado que se llevará a cabo la restauración de la Logia de Rafael, con el proyecto de restauración de cinco años. Se trata de catorce tramos de "exquisitos" estucos y frescos, obra de Giovanni da Udine y otros colaboradores.