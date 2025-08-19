Tres medios de Guatemala y El Salvador mejoran ingresos y capacidades digitales

Tres medios de comunicación de Guatemala y El Salvador lograron aumentar sus ingresos digitales y fortalecer su sostenibilidad gracias al Acelerador de Ingresos Digitales, un programa de la SIP apoyado por Google News Initiative.

A través de asesoría técnica y mentorías personalizadas, las organizaciones periodísticas implementaron cambios clave en sus procesos comerciales, de tecnología y estrategias de monetización.

En Guatemala, Prensa Libre centró sus esfuerzos en mejorar su ecosistema digital mediante la corrección de datos estructurados, la optimización de Core Web Vitals y una mejor indexación de contenidos. Estas acciones les permitieron aumentar en 40% sus ingresos programáticos durante la etapa de proyectos.

“El Acelerador de Ingresos Digitales tuvo un impacto muy positivo y transformador en nuestro medio, ya que permitió detectar cuellos de botella técnicos, fortalecer nuestras capacidades internas y alinear objetivos de negocio con estrategias digitales claras y medibles”, señaló Joan Lima, Coordinadora de Audiencias Digitales del diario guatemalteco.

En El Salvador, La Prensa Gráfica renovó su área comercial digital, priorizando un enfoque consultivo basado en datos.

A través de capacitaciones conjuntas entre los equipos comercial y editorial, y una reformulación de productos, lograron incrementar en un 14% sus ganancias respecto a 2024 y sumar cinco nuevas marcas internacionales.

Respecto a su experiencia en el programa, Liliana Flamenco, coordinadora de cooperación y proyectos, comentó: “Todo lo hacen muy de acuerdo con las necesidades y a lo establecido en cada proyecto. El acompañamiento desde el inicio, la guía, sesiones y mentorías son tan necesarias. Definitivamente son proyectos que nos ayudan a sostenernos y mantenernos como medio de comunicación”.

También en El Salvador, El Diario de Hoy se enfocó en alinear sus métricas técnicas y publicitarias con una mejor experiencia del usuario, obteniendo un notable aumento del rendimiento general del sitio y una mejor accesibilidad.

“Logramos fortalecer nuestras capacidades técnicas, mejorar la toma de decisiones basada en datos y avanzar hacia una estructura digital más eficiente y rentable. El intercambio con los mentores y el enfoque en resultados concretos aportaron un gran valor al desarrollo del proyecto y al crecimiento digital de nuestra organización”, explicó Santiago Gómez, Project Manager del diario salvadoreño.

El proyecto desarrollado por El Diario de Hoy incluyó mejoras en el código y ajustes técnicos enfocados en la monetización y la usabilidad, lo que representó un aumento de 20 puntos en rendimiento y 2% en CTR.

“El trabajo conjunto con Google permite a medios locales avanzar hacia la transformación digital, con impactos reales en sus ingresos y capacidades operativas”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP. “Este programa demuestra que con acompañamiento estratégico y una mentalidad abierta al cambio es posible fortalecer la independencia económica de los medios en contextos complejos”.

Desde Google, Rodrigo Bonilla, líder de alianzas de noticias para Hispanoamérica, comentó: “Observar los resultados de estas tres iniciativas, con objetivos claros y una ejecución efectiva, refuerza nuestra convicción en el valor de nuestros programas, por el impacto significativo y transformador que generan en las empresas de medios. Es a través de alianzas que promueven programas como este Acelerador que podemos contribuir enormemente a un ecosistema de noticias cada vez más dinámico y desafiante”.

“Este tipo de resultados muestran lo que sucede cuando un medio tiene claridad, foco y el acompañamiento adecuado. Lo que lograron estos equipos no fue solo una mejora técnica o comercial: fue una transformación que fortalece su sostenibilidad en el ecosistema digital”, consideró Ezequiel Arbusti, CEO y fundador de Marktube Group.