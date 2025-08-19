Explosión en un buque de carga provoca cierre de canal de navegación de Baltimore

Los investigadores intentaban el martes determinar qué causó una explosión a bordo de un barco de carga cargado de carbón cuando partía del puerto de Baltimore con destino a África Oriental.

Las autoridades informaron que nadie resultó herido en la explosión del lunes por la noche, la cual provocó una llamada de socorro al reportarse cerca del lugar del derrumbe del puente Francis Scott Key el año pasado. El video de la explosión mostró llamas que se elevaban hacia el cielo, seguidas de una gran columna de humo oscuro que se elevaba sobre el río Patapsco.

El principal canal de navegación del puerto de Baltimore fue cerrado el martes mientras los equipos trabajaban para localizar una escotilla del barco que se desprendió durante la explosión y cayó al agua, dijeron las autoridades.

“La Guardia Costera de Estados Unidos es la agencia líder en la respuesta y determinará cuándo se puede reabrir el canal de manera segura, así como el momento de las llegadas y salidas de los buques”, dijeron los funcionarios del puerto en un comunicado de prensa.

El buque mercante W-Sapphire, de 229 metros (751 pies), navegaba desde Baltimore hacia África Oriental, según sitios web de seguimiento marítimo. Se esperaba que llegara al puerto de Mauricio en aproximadamente un mes. Construido en 2012, el barco navega actualmente bajo bandera liberiana. Las autoridades informaron que transportaba carbón.

Había 23 miembros de tripulación y dos pilotos a bordo en el momento de la explosión, según funcionarios de la Guardia Costera.

El barco ahora está anclado más cerca de Annapolis, Maryland, cerca del puente de la bahía de Chesapeake.

“Las tripulaciones están esperando la verificación para confirmar las condiciones seguras antes de proceder con más investigaciones de la Guardia Costera a bordo del buque”, dijo la agencia en un comunicado de prensa el martes por la tarde.

John Marsh, portavoz del Departamento de Bomberos de Baltimore, informó que la agencia respondió a un incendio bajo cubierta. No se reportaron daños materiales fuera del barco, según el Departamento de Gestión de Emergencias de Maryland.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que su oficina estaba monitoreando de cerca la situación.

La Guardia Costera estableció una zona de seguridad de 2.000 yardas (1.829 metros) alrededor del lugar de la explosión.

Las autoridades no proporcionaron una fecha límite para la reapertura del canal de navegación federal. Dijeron que esto dependerá de cuándo puedan localizar la escotilla faltante. Por ahora, se desconoce su ubicación exacta y su posible impacto en el canal navegable, según la Guardia Costera. Las tripulaciones están utilizando un buque de reconocimiento equipado con sonar, llamado Buck, para evaluar las condiciones submarinas.

El canal permaneció cerrado durante meses tras el mortífero derrumbe del puente en marzo de 2024, que causó la muerte de seis miembros de una cuadrilla de obras y paralizó las operaciones portuarias. El puente quedó destruido cuando el portacontenedores Dali perdió potencia y se estrelló contra una de sus columnas de soporte.