Trump llamará a Putin cuando finalice su reunión con Zelenski y líderes europeos

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que tiene previsto llamar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una vez concluyan sus encuentros de hoy con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos que han acudido también a la Casa Blanca para mostrar su apoyo a Kiev.

"(Putin) espera mi llamada cuando terminemos esta reunión", aseguró Trump en declaraciones a los medios al inicio de su encuentro con Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde está previsto que ambos líderes traten de lograr avances para la paz en Ucrania.

"Tendremos una llamada telefónica justo después de estas reuniones de hoy, y puede que logremos o no una (reunión) trilateral. Si no lo logramos, la lucha va a continuar", añadió el mandatario estadounidense.

El propio Trump se mostró convencido al inicio del encuentro de que "si todo sale bien hoy" se podrá celebrar un encuentro a tres bandas entre él, Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, para poder firmar la paz.

El propio Zelenski respondió poco después diciendo que los ucranianos están "preparados para una trilateral, tal y como ha dicho el presidente (Trump)".

Se prevé que durante la reunión con Zelenski, Trump transmita las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del pasado viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se considera inaceptable por parte de Kiev.

A su vez, Trump dijo que hoy mismo podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania con el apoyo de tropas estadounidense y socios europeos para evitar otra hipotética futura invasión por parte de Rusia.

A la Casa Blanca han acudido también varios líderes europeos para mostrar su apoyo incondicional a la postura de Ucrania.

Son el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Está previsto que, tras la reunión con Zelenski, Trump presida un almuerzo con todos los mandatarios que han acudido hoy a la Casa Blanca, y que el presidente estadounidense se reúna después con los líderes europeos.