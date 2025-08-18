Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Putin dice a Trump que está listo para reunirse con Zelenski

Putin y Trump se reunieron el viernes en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania.

Imagen muestra a los pesidentes Volodymyr Zelensky de Ucrania y Vladimir Putin de Rusia.

Imagen muestra a los pesidentes Volodymyr Zelensky de Ucrania y  a Vladimir Putin de Rusia.AFP

Agencia AFP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, indicó una fuente al tanto de la llamada telefónica entre los dos líderes.

Putin y Trump se reunieron el viernes en Alaska, en busca de un acuerdo para terminar la guerra de Ucrania.

El mandatario ruso le expresó este lunes a Trump que está listo para encontrarse con Zelenski, en una llamada realizada mientras Trump recibía en la Casa Blanca al dirigente ucraniano y otros líderes europeos, señaló la fuente que pidió el anonimato.

