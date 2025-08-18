Erin generará olas peligrosas y vientos fuertes a lo largo de la costa de Estados Unidos

El huracán Erin se fortaleció nuevamente el lunes al comenzar a azotar parte del Caribe con lluvias y vientos, antes de pronosticar peligrosas olas y corrientes de resaca a lo largo de la costa este de Estados Unidos esta semana.

La monstruosa tormenta se intensificó a categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora (130 mph) el lunes temprano mientras comenzaba a azotar las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Los meteorólogos confían en que Erin girará al noreste y se alejará del este de Estados Unidos, pero aun así se espera que genere olas peligrosas y corrientes de resaca y podría traer vientos con fuerza tropical a los Outer Banks de Carolina del Norte, dijo Dave Roberts del Centro Nacional de Huracanes.

Se ordenaron evacuaciones a partir del lunes en la isla Hatteras en los Outer Banks, la delgada franja de islas barrera bajas que se adentra en el Atlántico.

Existe la preocupación de que varios días de fuerte oleaje, vientos fuertes y olas podrían arrasar partes de la carretera principal que corre a lo largo de las islas barrera, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Pero no había señales de pánico en la isla Hatteras, dijo Angela Tawes, copropietaria del supermercado Conner's. "Es tan hermoso afuera. Es difícil para la gente sentir que se aproxima un huracán con tanto esplendor", dijo.

Erin, el primer huracán del año en el Atlántico, alcanzó la peligrosa categoría 5 el sábado, con vientos de 260 km/h (160 mph) antes de debilitarse. Si bien se espera que Erin se mantenga como un huracán de gran magnitud hasta mediados de semana y que impacte zonas costeras, no se prevé que toque tierra directamente.

“Se trata de un huracán de gran magnitud. La intensidad fluctúa. Es un huracán peligroso en cualquier caso”, declaró Richard Pasch, del centro de huracanes.

A primera hora del lunes, la tormenta se ubicaba a unos 190 kilómetros (115 millas) al noreste de la isla Gran Turca y a unos 1430 kilómetros (890 millas) al sur-sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte. Se desplazaba hacia el noroeste a 20 km/h (13 mph).

El gobierno de las Bahamas emitió un aviso de tormenta tropical para el centro de las Bahamas, mientras que una advertencia permaneció vigente para las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas, dijo el centro de huracanes.

Las bandas exteriores de Erin azotaron partes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes con fuertes lluvias y vientos de tormenta tropical el domingo.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el Atlántico con el cambio climático. El calentamiento global está provocando que la atmósfera retenga más vapor de agua y elevando las temperaturas oceánicas, y las aguas más cálidas alimentan a los huracanes para que desencadenen más lluvias y se fortalezcan con mayor rapidez.