Macron pide sanciones contra Rusia si la diplomacia fracasa en el acuerdo de paz con Ucrania

"El presidente Trump cree que podemos llegar a un acuerdo y cree que el presidente Putin también desea un acuerdo de paz", declaró Macron. "Pero si al final este proceso se topa con una negativa, también estamos dispuestos a decir que necesitamos aumentar las sanciones", apuntó.

Emmanuel Macron (2i), y el presidente estadounidense, Donald Trump (d), escuchan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una reunión con líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca, Washington D. C., el 18 de agosto de 2025.

Emmanuel Macron y Donald Trump, escuchan a Volodímir Zelenski, durante una reunión con líderes europeos en la Sala Este de la Casa Blanca, Washington D. C., el 18 de agosto de 2025.AFP

Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el lunes intensificar las sanciones contra Rusia si el presidente Vladimir Putin no avanza en la paz con Ucrania, tras las conversaciones en la Casa Blanca con Donald Trump, el mandatario ucraniano, Volodemir Zelenski, y otros líderes europeos.

"El presidente Trump cree que podemos llegar a un acuerdo y cree que el presidente Putin también desea un acuerdo de paz", declaró Macron a periodistas. "Pero si al final este proceso se topa con una negativa, también estamos dispuestos a decir que necesitamos aumentar las sanciones", apuntó.

A la pregunta sobre si Trump había dicho que las concesiones territoriales de Kiev eran necesarias antes de cualquier garantía de seguridad por parte de Estados Unidos a Ucrania, Macron respondió: "No, eso no se discutió en absoluto. Estamos muy lejos de eso".

