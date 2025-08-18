Fiscalía de Ecuador abre indagación por presunto abuso sexual que involucraría a sacerdote

La Fiscalía General de Ecuador informó este domingo la apertura -de oficio- de una investigación previa por presunto abuso sexual, en un caso que involucraría a un sacerdote.

El clérigo -indicó el Ministerio Público- habría sido encontrado con adolescentes al interior de una vivienda la noche del viernes en la localidad de Olón, en la provincia de Santa Elena, situada en el suroeste de Ecuador.

En redes sociales se viralizó un video en el que ciudadanos le reclaman al sacerdote (al que identifican como Diego S.) por, aparentemente, estar en su vivienda en ropa interior, al igual que un menor de edad.

Una ciudadana le increpa llamándole "pedófilo" mientras él la escucha en el umbral de la puerta.

"Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno", dice el sacerdote acompañado por un joven con un control de video juegos en la mano.

Acto seguido se escucha a una mujer decir "pero son menores de edad", mientras otra pregunta "¿y qué hacen en boxer (ropa interior) en su cuarto?".

Parlamento preocupado

La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional (Parlamento) expresó su preocupación por los hechos y pidió la activación inmediata de protección a los menores involucrados.

"Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez", señaló la Comisión en un comunicado.

La Comisión dará seguimiento al caso, "que será incluido dentro del proceso de fiscalización por violencia sexual institucional y clerical que la Comisión inició hace un mes", señaló sin más detalles.

Para Viviana Veloz, presidenta de la Comisión, "lo ocurrido en Olón (...) no puede pasar desapercibido ni quedar impune".

Interrogatorio de la Policía

En una rueda de prensa, y acompañado de dos mujeres, aparentemente vinculadas a los menores involucrados, el sacerdote aseveró que tras una llamada ciudadana a la línea de emergencias la Policía "no encontró nada", fue interrogado junto con los menores y llamaron a los padres de los involucrados, dijo.

"La Policía levantó un parte, pero no hay ninguna acusación seria para la Fiscalía. De todas maneras, estoy abierto a cualquier acción que tome la justicia y la Iglesia", aseguró.

De igual forma dijo que le "apena muchísimo lo que está sufriendo la Iglesia, porque es un ataque plenamente contra la Iglesia".

El clérigo confirmó que en el lugar estaba con tres jóvenes -dos de ellos hermanos-, que lo solían acompañar, "pero no había nada, todo es falso", insistió.

Según el sacerdote, una vecina irrumpió en su vivienda, lo empujó y les gritó a los menores.