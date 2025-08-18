Declaran ilegal huelga de 10,000 auxiliares de vuelo de Air Canada que afecta operaciones

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá declaró el lunes ilegal una huelga de 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada y les ordenó regresar a sus trabajos después de que ignoraron una orden previa de volver al trabajo y someterse a arbitraje.

La huelga en la aerolínea más grande de Canadá entró en su tercer día el lunes y afecta a unos 130.000 viajeros diarios durante la temporada alta de verano. Ambas partes mantienen un desacuerdo sobre salarios y otros asuntos. Air Canada suspendió sus planes de reanudar operaciones el domingo después de que el sindicato desafiara una orden previa de regreso al trabajo.

“Se ordena a los miembros de la unidad de negociación del sindicato que reanuden el desempeño de sus funciones de inmediato y se abstengan de participar en actividades de huelga ilegales”, indicó la junta directiva de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB) en una decisión escrita.

La junta, un tribunal administrativo independiente que interpreta y aplica las leyes laborales de Canadá, dijo que el sindicato debe proporcionar aviso por escrito a todos sus miembros antes del mediodía del lunes de que deben reanudar sus funciones.

No quedó claro de inmediato qué recurso tiene la junta o el gobierno si el sindicato continúa negándose.

“Nos encontramos en una situación en la que literalmente cientos de miles de canadienses y visitantes de nuestro país se ven afectados por esta medida”, declaró el primer ministro Mark Carney. “Insto a ambas partes a resolver esto lo antes posible”.

Carney afirmó que su ministro de Empleo daría más detalles más adelante. Carney expresó su decepción por el hecho de que las negociaciones no hayan culminado en un acuerdo y añadió que es importante que los auxiliares de vuelo reciban una compensación justa en todo momento.

La junta laboral ordenó previamente al personal de la aerolínea regresar al trabajo a las 2 p. m. del domingo y que el sindicato iniciara un arbitraje, tras la intervención del gobierno. Air Canada anunció entonces que planeaba reanudar los vuelos el domingo por la noche. Pero ante la negativa de los trabajadores, la aerolínea indicó que los reanudaría el lunes por la noche. Sin embargo, no hubo indicios de que el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) cediera.

Air Canada opera alrededor de 700 vuelos por día.

El presidente nacional de CUPE, Mark Hancock, rompió el domingo una copia de la orden inicial de regreso al trabajo afuera del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto y dijo que los miembros no volverían a trabajar esta semana, ante los vítores de los auxiliares de vuelo que protestaban.

Los asistentes de vuelo abandonaron sus puestos de trabajo alrededor de la 1 am EDT del sábado, después de rechazar la solicitud de la aerolínea de ingresar a un arbitraje dirigido por el gobierno, que permite a un mediador externo decidir los términos de un nuevo contrato.

Air Canada y CUPE han estado en negociaciones contractuales durante aproximadamente ocho meses, pero siguen muy distanciados en el tema del salario y el trabajo no remunerado que realizan los auxiliares de vuelo cuando los aviones no están en el aire.

La última oferta de la aerolínea incluyó un aumento del 38% en la compensación total, incluyendo beneficios y pensiones, durante cuatro años, lo que, según dijo, "habría convertido a nuestros auxiliares de vuelo en los mejor remunerados de Canadá ".

Pero el sindicato contraatacó, diciendo que el aumento propuesto del 8% en el primer año no era suficiente debido a la inflación.

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados podrán solicitar un reembolso completo en el sitio web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.

El año pasado, el gobierno obligó a las dos principales empresas ferroviarias del país a un arbitraje con su sindicato durante un paro laboral. El sindicato de trabajadores ferroviarios ha interpuesto una demanda, argumentando que el gobierno les está quitando influencia en las negociaciones.