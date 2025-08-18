Al menos 40 personas desparecidas por naufragio de una barcaza en Nigeria

Al menos 40 personas se encuentran desaparecidas tras el naufragio este domingo de una barcaza en el estado nigeriano de Sokoto, en el noroeste de Nigeria, según han confirmado las autoridades de emergencia del país.

La Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias, NEMA, ha activado un mecanismo de respuesta inmediata tras recibir informaciones de que una embarcación que transportaba a más de 50 pasajeros había volcado cuando navegaba hacia el mercado de la localidad de Goronyo.

En su última actualización en su página de Facebook, la NEMA confirma que solo una decena de personas han sido rescatadas hasta el momento

"NEMA, en colaboración con las autoridades locales y los servicios de emergencia, está intensificando las operaciones de búsqueda y rescate para localizar a las personas desaparecidas", ha concluido el comunicado de la organización.