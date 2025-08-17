Lluvias de huracán Erin dejan a más de 140,000 personas sin electricidad en Puerto Rico

Más de 140.000 clientes, un 10 % del total, se encuentran sin servicio eléctrico debido a las fuertes lluvias asociadas al huracán Erin, ahora de categoría 4, en Puerto Rico, donde se mantiene vigente un aviso de inundaciones.

Según el portal de LUMA Energy, la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en la isla, a las 9:40 hora local (13:40 GMT) estaban sin luz un total de 148.679 abonados (10,13 %).

LUMA explicó en un comunicado que los cortes de luz son "consecuencia de las condiciones del tiempo provocadas por el paso del huracán Erin por la región".

"Las inclemencias del tiempo han ocasionado múltiples interrupciones alrededor de la isla. Nuestros equipos continúan trabajando para atender cada situación de la manera más rápida y segura posible", agregó.

A última hora del sábado, LUMA tuvo que atender una avería en la región de Bayamón, en el área metropolitana, debido a una rotura en la línea 34700 que provocó un incendio en una subestación.

La gobernadora, Jenniffer González, dijo no obstante ayer que no debería haber un impacto mayor en la red eléctrica, en respuesta a los temores a un apagón general.

Según los pronósticos, son posibles unos acumulados de lluvia de 2 a 4 pulgadas (entre 50 y 100 milímetros), que podrían localmente llegar a 6 pulgadas (150 milímetros).

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de inundaciones que se mantiene en vigor hasta el lunes y en las últimas horas ha advertido de posibles inundaciones repentinas en varios municipios.

Si en las últimas horas del sábado, las zonas bajo advertencia eran las del este y norte de la isla, en esta jornada el aviso se desplazó hacia el centro y sur, a los municipios de Caguas, Cayey, Guayama y Salinas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. ha informado en sus boletines que son posibles inundaciones repentinas y urbanas, así como deslizamientos de tierra en Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Los efectos de Erin han causado asimismo la cancelación de una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe como Santa Cruz, Tortola, San Tomas y Vieques, operados por las aerolíneas CapeAir, Intercaribbean y Jet Blue.

Erin se intensificó rápidamente ayer hasta convertirse en un "catastrófico" huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, aunque posteriormente se redujo a categoría 4, según los boletines del NHC.