En Bolivia: Abren los colegios electorales para las elecciones presidenciales

Los colegios electorales de Bolivia han abierto este domingo a primera hora de la mañana en el marco de las elecciones, por las que más de 7,9 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al sucesor del actual presidente, Luis Arce.

Ocho candidatos, todos ellos hombres, aspiran a suceder a Arce, quien ha respaldado como candidato oficial del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) al exministro Eduardo del Castillo, también enfrentado con el bando 'evista', mientras que Evo Morales esgrime que los comicios no tienen ninguna legitimidad.

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, ha subrayado este domingo durante la apertura de la jornada electoral que espera que "el proceso de votación se lleve a cabo sin dificultades ni contratiempos".

"El organismo electoral tiene la convicción de administrar estas elecciones con eficiencia, transparencia e imparcialidad. Podemos incurrir en algunos errores o equivocaciones, ya que no somos infalibles, cualidad exclusiva de los dioses, pero que no exista duda alguna acerca de nuestra honestidad y nuestra buena fe", ha sentenciado ante los observadores electorales.

En este sentido, ha indicado que las "soluciones tecnológicas" con las que cuenta el TSE "deberían ser suficientes para evitar las injustas denuncias de fraude o manipulación dolosa de resultados". "Hoy es un día para mostrar madurez política y compromiso con las reglas del juego democrático", ha dicho.