Abogado australiano se disculpa por dar argumentos falsos generados por AI en caso de asesinato

Un abogado de alto rango en Australia se disculpó con un juez por presentar argumentos en un caso de asesinato que incluyeron citas falsas y sentencias inexistentes generadas por inteligencia artificial.

El error en la Corte Suprema del estado de Victoria es otro de una letanía de desastres que la IA ha causado en los sistemas judiciales de todo el mundo.

El abogado defensor Rishi Nathwani, quien ostenta el prestigioso título legal de Consejero del Rey, asumió la “plena responsabilidad” por presentar información incorrecta en los alegatos en el caso de un adolescente acusado de asesinato, según documentos judiciales vistos por The Associated Press el viernes.

"Estamos profundamente arrepentidos y avergonzados por lo ocurrido", dijo Nathwani al juez James Elliott el miércoles, en nombre del equipo de defensa.

Los errores generados por la IA provocaron un retraso de 24 horas en la resolución de un caso que Elliott esperaba concluir el miércoles. Elliott dictaminó el jueves que el cliente de Nathwani, cuya identidad no se puede identificar por ser menor de edad, no era culpable de asesinato debido a su discapacidad mental.

“A riesgo de quedarme corto, la manera en que se desarrollaron estos acontecimientos es insatisfactoria”, dijo Elliott a los abogados el jueves.

“La capacidad del tribunal de confiar en la exactitud de las presentaciones realizadas por los abogados es fundamental para la debida administración de justicia”, añadió Elliott.

Las presentaciones falsas incluían citas inventadas de un discurso ante la legislatura estatal y citas de casos inexistentes supuestamente de la Corte Suprema.

Los errores fueron descubiertos por los asociados de Elliott, quienes no pudieron encontrar los casos y solicitaron que los abogados defensores proporcionaran copias.

Los abogados admitieron que las citas “no existen” y que el documento presentado contenía “citas ficticias”, según documentos judiciales.

Los abogados explicaron que comprobaron que las citas iniciales fueran exactas y asumieron erróneamente que las demás también serían correctas.

Los alegatos también fueron enviados al fiscal Daniel Porceddu, quien no verificó su veracidad.

El juez señaló que la Corte Suprema publicó el año pasado directrices sobre cómo los abogados utilizan la IA.

“No es aceptable que se utilice inteligencia artificial a menos que el producto de ese uso sea verificado de manera independiente y exhaustiva”, dijo Elliott.

Los documentos judiciales no identifican el sistema de inteligencia artificial generativa utilizado por los abogados.

En un caso comparable en Estados Unidos en 2023, un juez federal impuso multas de $5,000 a dos abogados y un bufete de abogados después de que ChatGPT fuera culpado por presentar una investigación legal ficticia en un reclamo por lesiones de aviación.

El juez P. Kevin Castel afirmó que actuaron de mala fe. Sin embargo, atribuyó sus disculpas y las medidas correctivas adoptadas para explicar por qué no eran necesarias sanciones más severas para garantizar que ellos u otros no volvieran a permitir que las herramientas de inteligencia artificial los impulsaran a inventar antecedentes legales falsos en sus argumentos.

Más tarde ese mismo año, se citaron más sentencias judiciales ficticias inventadas por IA en documentos legales presentados por los abogados de Michael Cohen, exabogado personal del presidente estadounidense Donald Trump. Cohen asumió la responsabilidad, alegando que no se dio cuenta de que la herramienta de Google que usaba para su investigación jurídica también era capaz de provocar las llamadas alucinaciones de IA.

En junio , la jueza del Tribunal Supremo británico Victoria Sharp advirtió que proporcionar material falso como si fuera genuino podría considerarse desacato al tribunal o, en los “casos más atroces”, perversión del curso de la justicia, lo que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.