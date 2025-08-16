Más de 60,000 personas mueren en Gaza por la ofensiva israelí

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han estimado este sábado que casi 61.900 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 62 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 61.897 muertos y 155.660 heridos (385 desde el viernes), si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros. El Ministerio informa de 70 muertos en las últimas 24 horas y puntualiza que ocho de ellos fueron encontrados sin vida bajo los escombros de bombardeos israelíes previos.

Las autoridades gazatíes han señalado además que, desde que Israel rompiera el alto el fuego suscrito el pasado mes de marzo con Hamás, han muerto 10.362 palestinos, mientras que 43.619 han resultado heridos en el marco de la reanudación de la ofensiva israelí.

Asimismo, 26 personas han muerto y 175 han resultado heridas en las últimas 24 horas en el enclave por disparos del Ejército de Israel en las colas para recibir ayuda humanitaria, lo que sitúa el total de víctimas en 1.924 muertos y en 14.228 heridos, respectivamente.

Los hospitales de Gaza también han registrado la muerte de un niño por inanición. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, han fallecido ya por hambre 251 personas, incluidos 108 niños.