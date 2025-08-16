Después de 82 años devuelven libro a biblioteca en San Antonio : «La abuela ya no podrá pagarlo»

Un libro de la biblioteca fue devuelto casi 82 años después de haber sido prestado de la Biblioteca Pública de San Antonio. Venía con una carta que decía: "La abuela ya no podrá pagarlo".

El libro se titula "Su hijo, su familia y sus amigos", de la consejera matrimonial y familiar Frances Bruce Strain. Fue prestado en julio de 1943 y devuelto en junio pasado por una persona en Oregón, según informó la biblioteca en un comunicado de prensa.

“Tras la reciente muerte de mi padre, heredé algunas cajas de libros que dejó”, escribió la persona en una carta que fue compartida por la biblioteca en Instagram y firmada con las iniciales PAAG.

El libro era una guía para padres sobre cómo ayudar a sus hijos a gestionar sus relaciones personales. Lo consultaron cuando el padre tenía 11 años.

“El libro debió haber sido prestado por mi abuela, María del Socorro Aldrete Flores (Cortez)”, escribió la persona. “Ese año, se trasladó a la Ciudad de México para trabajar en la Embajada de Estados Unidos. Debió de haberse llevado el libro consigo, y unos 82 años después, terminó en mi poder”.

El libro había recibido reseñas en varios periódicos de la época. El Cincinnati Enquirer lo describió en junio de 1943 como una «guía completa sobre las relaciones personales del niño con su familia y el mundo exterior». El New York Times señaló un mes después que Strain era psicóloga y madre de dos hijos, «conocida sobre todo por su presentación sabia, sensible, pero sin sentimentalismos, de la educación sexual».

La persona que devolvió el libro escribió en la carta: “Espero que no haya ningún recargo por el retraso porque la abuela ya no podrá pagarlo”.

La biblioteca anunció en un comunicado de prensa que eliminó las multas por retraso en 2021. La contraportada del libro tenía una advertencia: la multa por retraso era de tres centavos diarios. Sin considerar la inflación, la multa ascendería a casi $900.

Tres centavos de julio de 1943 equivalen a 56 centavos en moneda actual, según la Calculadora de Inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Eso sumaría más de $16,000.

La biblioteca indicó que el libro se encuentra en "buen estado". Permanecerá en exhibición en la biblioteca central de la ciudad hasta agosto. Posteriormente, será donado a los Amigos de la Biblioteca Pública de San Antonio y su venta será a beneficio de la biblioteca.

Ocho décadas pueden parecer mucho tiempo para un libro de biblioteca atrasado, pero no se acerca ni de lejos al récord. El Libro Guinness de los Récords afirma que el libro de biblioteca con mayor retraso fue devuelto al Sidney Sussex College, de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 1956.

Fue tomado en préstamo en 1668, unos 288 años antes. No se le cobró ninguna multa.