En Estados Unidos crece el escepticismo por tomar alcohol y disminuyen los consumidores

Menos estadounidenses reportan beber alcohol en medio de una creciente creencia de que incluso el consumo moderado de alcohol es un riesgo para la salud, según una encuesta de Gallup publicada el miércoles.

Un porcentaje récord de adultos en Estados Unidos, el 53%, ahora dice que beber con moderación es malo para su salud, en comparación con el 28% en 2015. El aumento de las dudas sobre los beneficios del alcohol está impulsado en gran medida por los adultos jóvenes, el grupo de edad que tiene más probabilidades de creer que beber "una o dos bebidas al día" puede causar riesgos para la salud, pero los adultos mayores también son cada vez más propensos a pensar que beber con moderación conlleva riesgos.

A medida que aumenta la preocupación por los efectos en la salud, menos estadounidenses declaran beber. La encuesta revela que el 54 % de los adultos estadounidenses afirma consumir bebidas alcohólicas como licor, vino o cerveza. Esta cifra es la más baja de las últimas tres décadas.

Los resultados de la encuesta, realizada en julio, indican que, tras años en los que muchos creían que el consumo moderado de alcohol era inofensivo, o incluso beneficioso, la preocupación por el consumo de alcohol está cobrando fuerza. Según datos de Gallup, incluso quienes consumen alcohol están bebiendo menos.

El gobierno federal está actualizando las nuevas directrices dietéticas, incluyendo las relacionadas con el alcohol. Antes de la pandemia de COVID-19, los datos gubernamentales mostraban una tendencia al alza en el consumo de alcohol en Estados Unidos. Sin embargo, otras encuestas gubernamentales han mostrado una disminución en ciertos tipos de consumo, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Esto viene acompañado de una nueva ola de información sobre los riesgos del alcohol. Si bien antes se creía que el consumo moderado de alcohol tenía beneficios para la salud cardíaca, en los últimos años los profesionales de la salud han señalado evidencia abrumadora de que el consumo de alcohol conlleva consecuencias negativas para la salud y es una de las principales causas de cáncer .

Creciente escepticismo sobre los beneficios del alcohol

Los adultos más jóvenes han aceptado más rápidamente que los estadounidenses mayores que beber es perjudicial, pero los adultos mayores están llegando a aceptar la misma opinión.

Según la encuesta, aproximadamente dos tercios de las personas de entre 18 y 34 años creen que el consumo moderado de alcohol es perjudicial para la salud, frente a aproximadamente 4 de cada 10 en 2015. Los adultos mayores son menos propensos a considerar el alcohol como perjudicial (aproximadamente la mitad de los estadounidenses de 55 años o más lo creen), pero este también es un aumento sustancial. En 2015, solo aproximadamente 2 de cada 10 adultos de 55 años o más pensaban que el alcohol era perjudicial para la salud.

Anteriormente, se creía que el consumo moderado de alcohol tenía algunos beneficios. Esta idea surgió de estudios imperfectos que, en su mayoría, no incluían a personas jóvenes y no podían demostrar causalidad. Ahora, el consenso científico ha cambiado, y varios países redujeron recientemente sus recomendaciones de consumo de alcohol. A principios de este año, el director general de servicios de salud saliente de EE. UU., Vivek Murthy, recomendó un etiquetado en las botellas de cerveza, vino y licor que detallara claramente la relación entre el consumo de alcohol y el cáncer.

Las pautas dietéticas actuales del gobierno federal recomiendan que los estadounidenses no beban o, si consumen alcohol, los hombres deberían limitarse a dos bebidas al día o menos, mientras que las mujeres deberían consumir una o menos.

Lydia Saad, directora de investigaciones sociales de Gallup en Estados Unidos, dijo que el cambio en los consejos de salud a lo largo de la vida de los estadounidenses mayores puede ser una razón por la cual han sido más graduales que los adultos jóvenes en reconocer que el alcohol es dañino.

“Las personas mayores pueden ser un poco más insensibles a las consecuencias negativas que reciben con las recomendaciones”, dijo Saad. “Quizás les lleve un poco más de tiempo asimilar o aceptar la información. Mientras que, para los jóvenes, este es el entorno en el que han crecido... en muchos casos, sería lo primero que habrían escuchado al llegar a la edad adulta”.

Se espera que el gobierno publique nuevas directrices a finales de este año, siguiendo las instrucciones del secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr. , quien ha prometido grandes cambios. Kennedy no ha dado indicios de cómo podrían cambiar las recomendaciones sobre el alcohol.

Las tasas de consumo de alcohol caen a su nivel más bajo en una década

Un poco más de la mitad de los estadounidenses, el 54%, informa que bebe alcohol, un nivel bajo en los datos de Gallup que es especialmente pronunciado entre las mujeres y los adultos jóvenes.

El consumo de alcohol entre los jóvenes estadounidenses ha mostrado una tendencia a la baja durante años, lo que ha acelerado el descenso general del consumo de alcohol. En marcado contraste con los hallazgos de Gallup de hace dos décadas , cuando los adultos jóvenes eran los más propensos a reportar consumo de alcohol, la tasa de consumo de alcohol entre los adultos jóvenes es ahora ligeramente inferior a la de los adultos de mediana edad y mayores.

El consumo de alcohol declarado por los estadounidenses está entre los más bajos desde que se hizo la pregunta por primera vez en 1939. Durante la mayor parte de las últimas décadas, al menos 6 de cada 10 estadounidenses declararon consumir bebidas alcohólicas, y solo cayeron por debajo de ese punto unas pocas veces en la historia de la pregunta.

Los estadounidenses que beben alcohol consumen menos

Si bien las preocupaciones sobre los riesgos para la salud no están provocando que algunos adultos abandonen el alcohol por completo, estas preocupaciones podrían estar influyendo en la frecuencia con la que beben.

La encuesta encontró que los adultos que piensan que beber con moderación es malo para la salud tienen la misma probabilidad de informar que beben que las personas que no comparten esas preocupaciones, pero menos personas con preocupaciones de salud habían consumido alcohol recientemente.

Aproximadamente la mitad de quienes se preocupan porque beber con moderación es perjudicial para la salud dijeron haber bebido algo durante la semana anterior, en comparación con aproximadamente 7 de cada 10 que no creen que beber sea malo para su salud.

En general, solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses que beben dijeron haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, un mínimo histórico en la encuesta. Aproximadamente 4 de cada 10 dijeron que hacía más de una semana que no bebían.