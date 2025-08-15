El Salvador: la oficial militar Karla Edith Trigueros asume como nueva ministra de Educación

La capitana y hasta ahora asesora médica del Comando de Sanidad Militar (COSAM), Karla Edith Trigueros, asumió este jueves 14 de agosto como nueva ministra de Educación.

La oficial militar fue juramentada en el cargo y anunciada como nueva titular del ministerio que dirigía José Mauricio Pineda.

Trigueros tiene estudios en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en donde, según relató en una entrevista retomada por la Secretaría de Prensa de Presidencia, recibió una beca con la que realizó sus estudios de Medicina.

Antes de este nombramiento, Trigueros fungió como asesora médica del COSAM, en donde, según sus palabras, se encargaba de tomar "decisiones" y "propuestas a la institución armada sobre temas que competen al área sanitaria".

De momento, no se ha informado el motivo de destitución del hasta ahora ministro de Educación, José Mauricio Pineda.

Pineda estuvo como ministro interino de Educación desde febrero de 2022.

La nueva ministra expresó en su perfil en la red social X que asume "con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como Ministra de Educación de nuestro país".

Karla Edith Trigueros asume esta cartera de Estado en medio de denuncias de sindicatos, como el de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), que señalan presiones a docentes para que renuncien a sus plazas.

Mientras que Bases Magisteriales denunció esta semana que ya se despidieron al menos a 14 docentes en medio de presuntas reestructuraciones dentro de la planta de docentes. Desde este sindicato expusieron que la mayoría de remociones han sido en San Salvador.

Asimismo, hay denuncias de retrasos en pagos a proveedores de uniformes en la zona occidental, así como atrasos en la ejecución del programa Dos escuelas por día, impulsado por el Gobierno Central.