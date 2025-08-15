Se reporta incendio en edificios de Nueva York; Bomberos investigan causas

Un incendio se produjo en los alrededores del Upper East Side de Manhattan, en Nueva York, y varios reportes indican que los ciudadanos escucharon una “fuerte explosión” por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

El informe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) señala que el siniestro se produjo en el 305 East 95th Street en Manhattan.

“Las unidades llegaron en cuatro minutos y descubrieron un incendio en el tejado. El incendio se extendió rápidamente al altillo, la zona entre el techo del último piso y el nivel del tejado. El fuego entró por esa zona y luego a los tres áticos del último piso”, reseña la información colgada por el FDNY en su cuenta de X.

A través del post, las autoridades indicaron que de inmediato echaron agua al fuego y lograron contenerlo en el edificio original del incendio, evitando así que se propagara a los edificios contiguos.

“Las unidades trabajaron con rapidez, abrieron la zona, aplicaron agua al fuego... Las unidades hicieron un excelente trabajo y trabajaron con ahínco, trabajando con rapidez y lograron contener el incendio”, manifestó el subjefe adjunto James Canty.

Aproximadamente unas 40 unidades y 170 efectivos acudieron al incendio de tres alarmas; unos tres bomberos resultaron con lesiones leves.

La causa del incendio está siendo investigada por los Jefes de Bomberos del FDNY.