El calor y la sed llevan a las familias de Gaza a beber agua contaminada que les enferma

Tras madrugar para hacer fila durante una hora bajo el calor de agosto, Rana Odeh regresa a su tienda con su garrafón de agua turbia. Se seca el sudor de la frente y calcula la cantidad que les dará a sus dos hijos pequeños. Solo por el color, sabe perfectamente que probablemente esté contaminada.

La sed supera el miedo a la enfermedad.

Llena biberones para su hijo y su hija y se sirve un sorbo en una taza de té. Lo que sobra lo guarda en un bidón para después.

“Nos vemos obligados a dársela a nuestros hijos porque no tenemos otra alternativa”, dijo Odeh, quien fue expulsada de su hogar en Khan Younis, sobre el agua. “Nos causa enfermedades a nosotros y a nuestros hijos”.

Estas escenas se han convertido en la lúgubre rutina en Muwasi , un extenso campamento de desplazados en el centro de Gaza, donde cientos de miles de personas sufren un calor abrasador en verano. Empapados en sudor y cubiertos de polvo, padres e hijos persiguen los camiones cisterna que llegan cada dos o tres días, llenando botellas, bidones y cubos y luego llevándolos a casa, a veces en carretas tiradas por burros.

Cada gota está racionada para beber, cocinar, limpiar o lavar. Algunos reutilizan lo que pueden y guardan un par de centímetros de agua turbia en sus bidones para lo que traiga el día siguiente, o no.

Cuando el agua no llega, dijo Odeh, ella y su hijo llenan botellas con agua del mar.

Durante los 22 meses transcurridos desde que Israel lanzó su ofensiva, el acceso al agua en Gaza se ha visto cada vez más limitado. Las limitaciones a la importación de combustible y electricidad han dificultado el funcionamiento de las plantas de desalinización, mientras que los cuellos de botella en la infraestructura y los daños en las tuberías han reducido el suministro a un mínimo. Los acuíferos de Gaza se contaminaron con aguas residuales y los escombros de los edificios bombardeados. Los pozos son en su mayoría inaccesibles o están destruidos, según afirman organizaciones humanitarias y la empresa de servicios públicos local.

Mientras tanto, la crisis del agua ha contribuido a la propagación desenfrenada de enfermedades, además de la creciente hambruna en Gaza. UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, declaró el jueves que sus centros de salud atienden a un promedio de 10.300 pacientes a la semana con enfermedades infecciosas, principalmente diarrea causada por agua contaminada.

Se están realizando esfuerzos para aliviar la escasez de agua, pero para muchos la perspectiva aún está ensombrecida por el riesgo de lo que pueda suceder antes de que llegue un nuevo suministro.

Y la sed sólo aumenta a medida que se acerca la ola de calor, con la humedad y las temperaturas en Gaza subiendo el viernes a 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit).

Calor abrasador y agua sucia

Mahmoud al-Dibs, un padre desplazado de la ciudad de Gaza a Muwasi, se echó agua sobre la cabeza desde una endeble bolsa de plástico, uno de los recipientes utilizados para transportar agua en los campamentos.

“Fuera de las tiendas hace calor y dentro de las tiendas hace calor, así que nos vemos obligados a beber esta agua dondequiera que vamos”, dijo.

Al-Dibs estaba entre los muchos que dijeron a The Associated Press que bebían conscientemente agua no potable.

Las pocas personas que aún poseen tanques de agua en los techos no pueden reunir suficiente agua para limpiarlos, por lo que lo que fluye de sus grifos es amarillo y no es seguro, dijo Bushra Khalidi, funcionaria de Oxfam, un grupo de ayuda que trabaja en Gaza.

Antes de la guerra, los más de dos millones de habitantes del enclave costero obtenían agua de diversas fuentes. Parte provenía de Mekorot, la empresa nacional de suministro de agua de Israel, de plantas desalinizadoras, de pozos con alta salinidad y parte se importaba embotellada.

Todas las fuentes han sido puestas en peligro.

Los palestinos dependen cada vez más del agua subterránea, que actualmente representa más de la mitad del suministro de Gaza. El agua de pozo ha sido históricamente salobre, pero aún es útil para la limpieza, el baño o la agricultura, según funcionarios palestinos del agua y organizaciones de ayuda.

Ahora la gente tiene que beberlo.

Los efectos de beber agua sucia no siempre aparecen de inmediato, afirmó Mark Zeitoun, director general del Geneva Water Hub, un instituto de políticas.

“Las aguas residuales sin tratar se mezclan con el agua potable, y si la bebes o lavas la comida con ella, estás ingiriendo microbios y puedes contraer disentería”, dijo Zeitoun. “Si te obligan a beber agua salada y salobre, simplemente te daña los riñones, y luego estás en diálisis durante décadas”.

Las entregas promedian menos de tres litros (12,5 tazas) por persona al día, una fracción del mínimo de 15 litros (3,3 galones) que, según los grupos humanitarios, se necesita para beber, cocinar y para la higiene básica. En febrero, la diarrea acuosa aguda representó menos del 20 % de las enfermedades reportadas en Gaza. Para julio, había aumentado al 44 %, lo que aumenta el riesgo de deshidratación grave, según UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia.

Avería del sistema

Al principio de la guerra, los residentes afirmaron que el suministro de agua de la compañía israelí Mekorot se vio restringido, afirmación que Israel ha negado. Los ataques aéreos destruyeron algunos oleoductos, así como una de las tres plantas desalinizadoras de Gaza.

Los bombardeos y el avance de las tropas dañaron o cortaron el suministro de agua a los pozos, hasta el punto de que, según UNICEF, hoy solo 137 de los 392 pozos de Gaza son accesibles. La calidad del agua de algunos pozos se ha deteriorado, contaminada por aguas residuales, escombros de edificios destruidos y residuos de municiones.

La escasez de combustible ha sobrecargado el sistema, ralentizando las bombas de los pozos y los camiones que transportan agua. Las dos plantas desalinizadoras restantes han operado muy por debajo de su capacidad o incluso han llegado a paralizarse en ocasiones, según organizaciones de ayuda y funcionarios.

En las últimas semanas, Israel ha tomado medidas para revertir los daños. Suministra agua a Gaza a través de dos de los tres conductos de Mekorot y ha reconectado una de las plantas desalinizadoras a la red eléctrica israelí, según declaró a The Associated Press la viceministra de Asuntos Exteriores, Sharren Haskel.

Aun así, las plantas producen mucho menos que antes de la guerra, declaró a AP Monther Shoblaq, director de la Empresa de Agua de los Municipios Costeros de Gaza. Esto lo ha obligado a tomar decisiones imposibles.

La empresa de servicios públicos prioriza el suministro de agua a hospitales y a la población. Sin embargo, esto a veces implica retener el agua necesaria para el tratamiento de aguas residuales, lo que puede provocar congestiones en los vecindarios y aumentar los riesgos para la salud.

El agua no ha provocado la misma indignación mundial que las restricciones a la entrada de alimentos a Gaza. Pero Shoblaq advirtió sobre una relación directa entre la crisis y la posible pérdida de vidas.

“Es obvio que se puede sobrevivir algunos días sin comida, pero no sin agua”, dijo.

El futuro del suministro

El acceso al agua se está estabilizando tras las medidas israelíes. Los trabajadores humanitarios tienen la esperanza de que la situación no empeore y pueda mejorar.

El sur de Gaza podría recibir más ayuda gracias a una planta de desalinización financiada por los Emiratos Árabes Unidos, justo al otro lado de la frontera con Egipto. COGAT, el organismo militar israelí encargado de la ayuda humanitaria a Gaza, afirmó haber permitido la entrada de equipos al enclave para construir un oleoducto desde la planta y que las entregas podrían comenzar en unas semanas.

La planta no dependería de Israel para obtener energía, pero como Israel controla los cruces, controlará la entrada de agua a Gaza en el futuro previsible.

Sin embargo, los grupos de ayuda humanitaria advierten que el acceso al agua y a otras ayudas podría verse nuevamente interrumpido por los planes de Israel de lanzar una nueva ofensiva en algunas de las últimas zonas que quedan fuera de su control militar. Estas zonas incluyen la ciudad de Gaza y Muwasi, donde se encuentra actualmente gran parte de la población de Gaza.

En los campamentos de tiendas de Muwasi, la gente hace fila para recibir la llegada esporádica de camiones cisterna.

Hosni Shaheen, cuya familia también fue desplazada de Khan Younis, ya ve el agua que bebe como un último recurso.

“Causa calambres estomacales en adultos y niños, sin excepción”, dijo. “No te sientes seguro cuando tus hijos lo beben”.