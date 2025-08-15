Guía de bebidas congeladas para combatir el calor del verano

Con el calor del verano, nos sentimos atraídos por esa gloriosa sección de bebidas que promete alivio en forma de un capricho frío, cremoso y que congela el cerebro. Pero pedir una bebida helada es diferente en diferentes partes de Estados Unidos, y en diferentes restaurantes y heladerías.

Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un batido, un malteada, un frappé o incluso un cemento?

La geografía, la tradición y la jerga local influyen en cómo se elaboran las bebidas heladas y en sus nombres.

Vamos a desglosarlo poco a poco (o cucharada) a la vez.

Batidos de leche

Quizás el más icónico de todos, el batido de leche suele ser una mezcla de helado y leche, licuados hasta obtener una textura suave y fácil de beber. Es simple y dulce. El helado suele ser la base de la bebida, y luego se le añaden otros saborizantes, desde jarabes y extractos hasta fruta fresca.

En Lexington Candy Shop , una cafetería centenaria con una fuente de sodas tradicional en el Upper East Side de Manhattan, la malteada de vainilla es la más popular: representa aproximadamente el 60 % de los pedidos. Esto según John Philis, copropietario de la tienda junto con Bob Karcher, y cuyo abuelo, Soterios Philis, la abrió en 1925.

Sus siguientes sabores más populares son chocolate, café y fresa, dijo Philis. Lexington Candy usa jarabes caseros, dice, que le dan a los batidos un toque especial.

Otros favoritos de los fans en la tienda incluyen el clásico blanco y negro (helado de vainilla y sirope de chocolate) y el Broadway (sirope de chocolate con helado de café). En verano, hay batidos de melocotón.

Maltas

Un malteado es básicamente un batido con una cucharada de leche malteada en polvo. La leche malteada en polvo es un saborizante tradicional que combina cebada malteada, harina de trigo (atención a quienes no consumen gluten) y leche evaporada. Le da a la bebida ese distintivo sabor tostado, casi a nuez, que te transporta mentalmente a un restaurante o autocine de los años 50.

Dato curioso: La leche malteada en polvo se creó originalmente como un potenciador nutricional, principalmente para bebés, pero se popularizó en los mostradores de heladerías y cafeterías. Aporta un toque ligeramente más intenso y clásico a los batidos y otras bebidas heladas.

También existen muchas bebidas congeladas mezcladas, hechas con yogur helado en lugar de helado; a veces se las conoce como batidos de yogur helado.

Frappés

«Frappé» puede tener distintos significados para cada persona, según su lugar de origen. En Nueva Inglaterra, sobre todo en Massachusetts, un frappé es lo que la mayoría llamaríamos una malteada, hecha con leche, helado y, generalmente, otros sabores.

En Massachusetts, escucharás esta bebida llamada "frap" (rima con "nap"), pero créeme cuando te digo que no hay consenso sobre la pronunciación correcta de la palabra. A veces, un frappé de esta región puede ser simplemente leche fría saborizada, sin helado.

También existe un género de frappés asociado con bebidas mezcladas con café, popularizado por cadenas como Starbucks. Piensa en lattes helados y mezclados, a menudo cubiertos con crema batida. Se pronuncian "frappés".

Helados

Philis dice que en la ciudad de Nueva York y otras regiones, antes los batidos se conocían como “escarchados”.

“Cuando alguien entra y pide un helado glaseado, me gusta esa persona”, declara Philis.

Cuando McDonald’s y otras cadenas de comida rápida comenzaron a llamar a los batidos “shakes”, el mundo siguió su ejemplo y la palabra “frosted” pasó de moda.

Un helado flotante, explica Philis, es una malteada con una bola extra de helado encima. ¡Menudo lujo!

Hormigones

Luego está el concreto, un postre helado ultraespeso y cremoso, tan denso que cabe una cuchara en posición vertical. Se trata básicamente de natillas congeladas mezcladas con ingredientes como dulces, galletas o fruta, pero sin leche. Es más fácil de comer con cuchara que de sorber.

Los helados de hormigón son populares en los lugares donde las natillas congeladas son populares, sobre todo en el Medio Oeste. Las natillas congeladas contienen mucho menos aire que la mayoría de los helados y requieren un 1,4 % de yema de huevo, lo que les confiere su característico sabor cremoso.

El concreto se inventó en una pastelería de helados llamada Ted Drewes en San Luis. Si compras uno allí, el camarero te lo entregará boca abajo, diciendo: "Aquí tienes tu concreto", y no se caerá.

Travis Dillon (cuya esposa, Christy, es nieta del fundador Ted Drewes) contó esta historia de origen: En la década de 1950, un chico llamado Steve Gamir solía venir y pedirle al empleado detrás del mostrador "el batido más espeso que puedas hacer". Los empleados comenzaron a omitir la leche de los batidos de Gamir, simplemente pasando la crema por la máquina, lo que resultó en un batido que requiere una cuchara, no una pajita.

Dillon dice que el chocolate es su sabor más popular, seguido del chocolate con chispas, la fresa y el Heath Bar, pero agrega que hay muchos otros sabores para explorar, incluido un concreto de chocolate malteado: ¡lo mejor de dos mundos de bebidas congeladas!

Flotadores

Los flotadores de helado son los primos efervescentes de los batidos. Se vierte una bola de helado (normalmente de vainilla) en un vaso de refresco (normalmente cerveza de raíz o cola, ocasionalmente refresco de naranja o un refresco de lima-limón como Sprite) para crear una bebida espumosa, dulce y burbujeante. Los flotadores pueden resultar nostálgicos para algunos.

Lexington Candy mantiene su estilo tradicional con sus flotadores, preparando los refrescos al momento con jarabe, revolviéndolos a mano y luego añadiendo el helado. En algunas zonas del país, es posible que escuches que a un flotador de cerveza de raíz se le llama "vaca marrón".

Refrescos de helado

Al igual que los flotadores, los refrescos de helado no se preparan en una licuadora, pero la diferencia radica en la base burbujeante. Philis dice que los suyos se preparan combinando el jarabe de tu preferencia con agua mineral. Luego, añade una bola de helado. Explica que, por lo general, el jarabe y el helado tienen el mismo sabor, pero a la gente también le gusta mezclarlos.

Batidos

Finalmente, unas palabras sobre los batidos, el postre helado supuestamente más saludable. Tradicionalmente, los batidos se preparan con fruta, yogur, zumo y, a veces, hielo. En ocasiones, la fruta se congela antes de incorporarla a la bebida. Los batidos están diseñados para parecer virtuosos, pero aun así pueden contener mucha azúcar, calorías y un sabor intenso, dependiendo de los ingredientes. Por ejemplo, si ves un batido de mantequilla de cacahuete, chocolate y plátano, te darás cuenta rápidamente de que se trata más de sabor que de salud.

Así que la única pregunta es: ¿Queda tiempo en verano para probar toda la gama de bebidas cremosas congeladas? Cree en ti. Yo creo en ti.