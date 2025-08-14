Zelensky se reúne con Starmer en Londres mientras Europa se prepara para cumbre entre Trump y Putin

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió el jueves a Volodymyr Zelenskyy en Londres, en una muestra del apoyo de Reino Unido a Ucrania en la víspera de una cumbre crucial entre Estados Unidos y Rusia en Alaska.

Los dos mandatarios se dieron un caluroso abrazo en el exterior de la residencia oficial de Starmer, en el número 10 de Downing Street, sin hacer comentarios. Alrededor de una hora después, Starmer acompañó a Zelenskyy de regreso a su coche y los dos líderes compartieron otro abrazo antes de la partida del ucraniano.

El viaje de Zelenskyy a la capital británica se produce un día después de que participase en reuniones virtuales desde Berlín con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los mandatarios de varias naciones europeas.

Esos líderes dijeron que Trump les aseguró que daría prioridad a intentar lograr un alto al fuego en Ucrania cuando se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el viernes en Anchorage.

Tanto Zelenskyy como los europeos están preocupados porque la cumbre bilateral entre Washington y Moscú los deje a ellos y a sus intereses al margen, y que cualquier conclusión que se alcance pueda favorecer al Kremlin y ponga en peligro la futura seguridad de Kiev y Europa, ahora que la invasión rusa a gran escala de Ucrania está en su cuarto año.

Sin embargo, algunos de esos líderes, como el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificaron la videoconferencia del miércoles con Trump como constructiva. Hablando con reporteros tras las reuniones, Trump advirtió sobre "consecuencias muy severas" para Rusia si Putin no acepta detener la guerra contra Ucrania después de la cumbre del viernes.

Integridad territorial

El Kremlin dijo el jueves que la cumbre entre Trump y Putin en Alaska comenzará a las 11:30 de la mañana. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a los reporteros que los dos mandatarios se reunirán primero cara a cara.

Además de Putin, la delegación rusa incluirá al ministro de Exteriores, Sergey Lavrov; al de Defensa, Andrei Belousov; al de Finanzas, Anton Siluanov, y al jefe del fondo soberano de Rusia, Kirill Dmitriev. Tras las reuniones entre Trump y Putin y sus delegaciones, los presidentes ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, explicó.

Starmer apuntó el miércoles que la cumbre en Alaska sería "enormemente importante" y podría ser un camino "viable" hacia un alto el fuego en Ucrania. Pero también aludió a la preocupación europea de que Trump pueda llegar a un acuerdo que obligue a Ucrania a ceder territorio a Rusia, y advirtió que los aliados occidentales deben estar preparados para aumentar la presión sobre Moscú si fuese necesario.

Durante una llamada el miércoles entre los líderes de los países involucrados en la "coalición de los dispuestos", aquellos que están preparados para ayudar a supervisar cualquier futuro acuerdo de paz entre Moscú y Kiev, Starmer hizo hincapié en que cualquier acuerdo para poner fin a los combates debe proteger la "integridad territorial" de Ucrania.

"No se pueden, y no se deben, cambiar las fronteras internacionales por la fuerza y ese es un principio que este grupo defiende desde hace tiempo", declaró. "Y además, cualquier conversación sobre fronteras, diplomacia o alto al fuego debe ir acompañada de una garantía de seguridad firme y creíble para asegurar que cualquier paz, si la hay, sea una paz duradera y que Ucrania pueda defender su integridad territorial como parte de cualquier acuerdo."

Macron: Trump, dispuesto a compartir garantías de seguridad

Kiev lleva mucho tiempo insistiendo en que las garantías contra futuros ataques rusos proporcionadas por sus aliados occidentales son una condición previa para lograr un fin duradero de los combates en Ucrania. Pero muchos gobiernos occidentales se han mostrado reacios a comprometerse a enviar personal militar.

Los integrantes de la "coalición de los dispuestos" —que incluye a Francia y Reino Unido— llevan meses tratando de lograr el respaldo de seguridad de Estados Unidos en materia de seguridad en caso de que sea necesario. Tras las reuniones virtuales del miércoles, Macron apuntó que Trump dijo a los mandatarios reunidos que, aunque la alianza militar de la OTAN no debe ser parte de las futuras garantías de seguridad, reconoció que "Estados Unidos y todas las partes involucradas deben participar".

"Es una aclaración muy importante la que hemos recibido", manifestó Macron.

Trump no mencionó ningún compromiso de Washington para proporcionar garantías de seguridad durante sus comentarios a reporteros el miércoles.

Algunos ucranianos son escépticos

Con otra reunión de alto nivel sobre el futuro de su país en el horizonte, algunos ucranianos se mostraron escépticos acerca de que la cumbre entre Estados Unidos y Rusia logre avances.

Oleksandra Kozlova, de 39 años y jefa de departamento en una agencia digital en Kiev, dijo a The Associated Press el miércoles que cree que los ucranianos "ya han perdido la esperanza" de que se pueda lograr un progreso significativo para poner fin a la guerra.

"No creo que esta ronda sea decisiva", dijo. "Ya ha habido suficientes reuniones y negociaciones prometiéndonos, a la gente de a pie, que se resolverá algo, que las cosas mejorarán, que la guerra terminará. Lamentablemente, esto no ha sucedido, así que personalmente no veo que se avecinen cambios."

Anton Vyshniak, un vendedor de autos en la capital, apuntó que la prioridad del país ahora debería ser salvar las vidas de sus soldados, incluso a expensas de hacer concesiones territoriales.

"En este momento, lo más importante es preservar las vidas de los militares, tanto hombres como mujeres. Al fin y al cabo, no quedan muchos recursos humanos", señaló. "Las fronteras son fronteras, pero las vidas humanas no tienen precio. Por lo tanto, en este caso se pueden ignorar algunos principios".

Rusia y Ucrania intercambian ataques

Rusia atacó la región ucraniana de Sumy durante la noche del miércoles y causó numerosos heridos, según funcionarios regionales. Un operativo con misiles en una aldea de la comunidad de Seredyna-Budska dejó herida a una niña de siete años y a un hombre de 27, explicó el gobernador regional Oleh Hryhorov. La niña fue hospitalizada en condición estable.

En Jersón, en el sur de Ucrania, el fuego de artillería ruso alcanzó la aldea de Molodizhne el jueves por la mañana y causó lesiones a un joven de 16 años, dijo el gobernador, Oleksandr Prokudin.

En Rusia, una refinería de petróleo en la región de Volgogrado se incendió después de un ataque con drones ucranianos durante la noche, de acuerdo con el gobernador, Andrei Bocharov. La instalación, que es uno de los mayores productores de derivados del petróleo en el sur de Rusia, ha sido un objetivo frecuente de los aviones no tripulados rivales, apuntó la web de noticias independiente rusa Meduza.