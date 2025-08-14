Trump sopesa la posibilidad de incluir "algunos líderes europeos" en reunión con Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este jueves incluir a "algunos líderes europeos" en una eventual reunión entre los mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, una vez que concluya con su homólogo ruso la cumbre bilateral programada para mañana en Alaska.

"Tenemos una reunión con Putin mañana. Creo que será una buena reunión, pero la más importante será la segunda: con Putin, Zelenski y yo mismo, y quizás llevemos a algunos líderes europeos, o quizás no. No lo sé. Va a ser muy importante, veremos qué sucede", ha dicho Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

En cuanto a los resultados de un segundo encuentro, ha sostenido que cree que "Putin hará la paz" y que "Zelenski también". "Veremos si se llevan bien. Y si lo hacen, será genial. Estoy seguro de que nos llevaremos bien", ha manifestado antes de agregar que esta es la guerra "más difícil" de las que ha intervenido desde que volvió a la Casa Blanca hace casi ocho meses.

Horas antes, en una entrevista en Fox Radio, ha sugerido que hay un 25 por ciento de probabilidades de que fracase la cumbre de este viernes, que es la que busca sentar las bases para una reunión que incluya al mandatario ucraniano.

"Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será donde llegarán a un acuerdo. (...) Habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etcétera. La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25 por ciento de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa", ha declarado.

Trump ha explicado que "dependiendo de lo que suceda" en la cumbre de Alaska, llamará a Zelenski y "le llevaremos a donde sea que vayamos a reunirnos". "No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes", ha manifestado.

No obstante, ha aclarado que todavía no ha hablado con su par ucraniano de una segunda reunión: "Ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no. Pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo, yo no voy a negociarlo".

Por último, el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que no sabe si "conseguirá un alto el fuego inmediato", pero ha dicho que "cree que llegará" porque le "interesa un acuerdo de paz inmediato, lograr la paz rápidamente". Así, ha asegurado que, en caso de no conseguir el fin de los combates, impondrá sanciones a Moscú.