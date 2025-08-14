En Colombia: Funerales de Miguel Uribe Turbay se celebran sin Petro

Cientos de colombianos despiden con máximos honores al senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe, que será enterrado este miércoles sin la presencia del mandatario Gustavo Petro y sus funcionarios, a pedido de la familia del opositor.

Uribe murió el lunes por las heridas en la cabeza de un brutal atentado a disparos ocurridos en junio, en un magnicidio que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política cuando cinco candidatos presidenciales fueron acribillados en el siglo XX.

Hijo de una periodista asesinada, el senador de 39 años fue homenajeado por amigos, familiares, expresidentes y seguidores por tercer día consecutivo en el Congreso, cuyos alrededores estaban fuertemente custodiados por unos 600 policías, francotiradores y apoyo aéreo.

"Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos", escribió su esposa María Claudia Tarazona en Instagram. "Hoy llevo a mis hijas amadas, ya mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá", dijo.

Tras emotivos discursos en el hemiciclo, el féretro fue escoltado por guardias presidenciales hasta la catedral de Bogotá, donde se llevó a cabo una misa previa a su entierro.

"Miguel, querido hijo, le deja muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo", dijo ante cientos de asistentes Miguel Uribe Londoño, padre del aspirante presidencial.

Nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982), era hijo de la periodista Diana Turbay, muerto en 1991 durante un fallido operativo policial mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar.

Uribe era el candidato favorito de la derecha para reemplazar en 2026 al presidente izquierdista Gustavo Petro, que no asistió a los homenajes.

"Simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio (...) sea tomado por los partidarios del odio", escribió el mandatario en la red social X.

La oposición ha señalado a Petro de polarizar el debate público y algunos le endilgan responsabilidad política por el magnicidio.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el mandatario y sus funcionarios no asistirían a las exequias por decisión de la familia.

En el homenaje estuvieron presentes Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos; John McNamara, embajador de ese país en Colombia; y el senador estadounidense Bernie Moreno.

"Necesitamos que los órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel ayuden a la inteligencia militar y policial, a los jueces y fiscales a esclarecer este magnicidio", leyó el opositor Gabriel Vallejo en un discurso escrito por el expresidente Álvaro Uribe, histórico líder de la derecha, que se ausentó debido a su arresto domiciliario por una condena por soborno.

Las autoridades han capturado a seis personas vinculadas al asesinato, incluido el autor del disparo, de 15 años, y señalan como principal sospechosa a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.