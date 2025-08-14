Gildan Activewear compra empresa en crisis por 2.200 millones de dólares

Gildan Activewear adquiere HanesBrands, una empresa en crisis, por 2.200 millones de dólares en un acuerdo que le otorga al fabricante de ropa básica acceso a marcas reconocidas como Hanes y Maidenform.

Las compañías estiman que la transacción está valorada en aproximadamente 4.400 millones de dólares, incluyendo la deuda de HanesBrands.

Gildan, además de su marca homónima, también fabrica American Apparel y Peds.

Las ventas de HanesBrands han caído durante tres años consecutivos y no ha obtenido beneficios anuales desde 2021.

La empresa de Carolina del Norte vendió su marca Champion el año pasado a Authentic Brands Group por más de 1.000 millones de dólares. En febrero, Target anunció una alianza estratégica plurianual con Champion, con productos de la marca disponibles en sus tiendas y en su sitio web a partir de este mes.

“Como parte de Gildan, HanesBrands se beneficiará de una base financiera y operativa aún más sólida que brindará nuevas oportunidades de crecimiento, impulsando una mayor innovación, una oferta de productos más amplia y un mayor alcance en todos los canales y geografías”, declaró el miércoles Bill Simon, presidente de HanesBrands, en un comunicado.

Los accionistas de HanesBrands recibirán 0,102 acciones ordinarias de Gildan y 80 centavos en efectivo por cada acción ordinaria de HanesBrands. Poseerán aproximadamente el 19,9 % de las acciones de Gildan una vez que se cierre la transacción.

Gildan también ha estado experimentando cierta inestabilidad. En mayo de 2024, toda su junta directiva dimitió y nombró a los candidatos del inversor activista Browning West como sus sustitutos. El director ejecutivo Vince Tyra también dimitió.

La sede de Gildan permanecerá en Montreal una vez finalizada la transacción. La empresa fusionada mantendrá una sólida presencia en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde se encuentra HanesBrands.

Gildan anunció que planea realizar una revisión estratégica de HanesBrands Australia, que podría incluir una venta.

Se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año o principios del próximo. Aún requiere la aprobación de los accionistas de HanesBrands.

Las acciones de HanesBrands cayeron casi un 4% antes de la apertura del mercado, tras haber subido un 28% el martes por rumores de una compra.