EE.UU. incauta USD$700 millones a Maduro en carros, aviones y una mansión en RD

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que suman los 700 millones de dólares que Estados Unidos le ha incautado a Nicolás Maduro.

Estos activos incluyen dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana y varias casas multimillonarias en Florida.

Además, Bondi dijo que también se le ha incautado una granja de caballos, un auto, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y efectivo.

"Aun así, esta operación de crimen organizado sigue funcionando", detalló la fiscal.