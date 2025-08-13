Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

EE.UU. incauta USD$700 millones a Nicolás Maduro en carros, aviones y una mansión en RD

Estos activos incluyen dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana y varias casas multimillonarias en Florida

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (archivo)Europa Press

Redacción Listín DiarioEstados Unidos, RD

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que suman los 700 millones de dólares que Estados Unidos le ha incautado a Nicolás Maduro.

Estos activos incluyen dos aviones multimillonarios, varias casas, una mansión en República Dominicana y varias casas multimillonarias en Florida.

Además, Bondi dijo que también se le ha incautado una granja de caballos, un auto, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y efectivo.

"Aun así, esta operación de crimen organizado sigue funcionando", detalló la fiscal.

Redacción Listín Diario

