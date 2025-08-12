ONU condena la muerte de 6 periodistas en Gaza

La ONU condenó el lunes el "asesinato" de seis periodistas palestinos, fallecidos en un ataque israelí en la Franja de Gaza, entre ellos un conocido corresponsal de la cadena catarí Al Jazeera acusado por el ejército de ser un combatiente de Hamás.

Decenas de hombres, algunos entre lágrimas, llevaron los cuerpos de cinco de las víctimas, todos ellos periodistas de Al Jazeera, al cementerio Sheikh Redouan de Ciudad de Gaza la mañana del lunes, constató un camarógrafo de AFP.

Los cinco hombres son los reporteros Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh, y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

También murió en el ataque israelí del domingo un periodista independiente, Mohammed Al Khaldi, que colaboraba ocasionalmente con medios locales, según el director del hospital Al Shifa.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó "el asesinato por parte del ejército israelí de seis periodistas palestinos", que calificó de "grave violación del derecho internacional humanitario".

El Sindicato de Periodistas Palestinos denunció un "crimen sangriento" y Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar "horrorizado" con la muerte de los periodistas.

Se trata del más reciente ataque contra periodistas en los 22 meses de guerra en la Franja de Gaza. En total, alrededor de 200 trabajadores de la prensa han muerto en el conflicto, según organizaciones civiles.

- "Silenciar las voces" -

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera de 28 años, a quien calificó de "jefe de una célula terrorista" de Hamás que "se hacía pasar por periodista".

La Unión Europea, que condenó la muerte de los periodistas de Al Jazeera, dijo tomar nota de la acusación, "pero en estos casos es necesario proporcionar pruebas claras".

La cadena catarí afirmó que sus empleados murieron en un "ataque israelí dirigido" contra su carpa en Ciudad de Gaza, afuera del hospital Al Shifa, y condenó "un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la ocupación" israelí.

Según el canal, 10 de sus corresponsales han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El lunes por la noche, el personal de Al Jazeera se reunió para un homenaje en la sede de la cadena en Doha. "Cada vez que perdemos a alguien amado y a un compañero, perdemos una parte de esta familia de periodistas", declaró a AFP Wael al Dahduh, jefe de la oficina del canal en Gaza, que perdió a su mujer e hijos en bombardeos israelíes.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acusó en julio al ejército israelí de llevar a cabo una "campaña de desprestigio" contra el periodista al retratarlo en publicaciones en línea como miembro de Hamás.

El ejército publicó una selfi de Anas al Sharif posando con líderes de Hamás y una tabla que supuestamente muestra los nombres de miembros del movimiento islamista palestino, donde aparece el nombre del periodista con su salario correspondiente a los años 2013 y 2017.

- "Este es mi testamento" -

Según periodistas locales que lo conocían, Sharif trabajó al comienzo de su carrera con una oficina de comunicación de Hamás, donde su función era promover eventos organizados por el movimiento que gobierna Gaza desde 2007.

Un mensaje póstumo de Sharif, escrito en abril en caso de fallecimiento, se publicó en el lunes en redes sociales, en el que llama a "no olvidar a Gaza".

"Este es mi testamento y mi último mensaje. Si estas palabras les llegan, sepan que Israel logró matarme y silenciar mi voz", reza el extenso mensaje.

"La práctica israelí de etiquetar a periodistas como activistas sin aportar pruebas creíbles plantea serias dudas sobre sus intenciones y el respeto a la libertad de prensa", declaró Sara Qudah, directora regional del CPJ.

Por años, Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas.

Con el bloqueo de Gaza, muchos medios de todo el mundo, como la AFP, dependen de la cobertura de foto, video y texto suministrada por periodistas palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el domingo en rueda de prensa un plan para autorizar que reporteros extranjeros informen desde dentro de Gaza, acompañados por el ejército israelí.