Ucrania no cederá su territorio, advierte Zelenski tras anuncio de reunión Trump-Putin

Ucrania no cederá su territorio a Rusia, advirtió el presidente Volodimir Zelenski el sábado, horas después de que Washington y Moscú acordaran una reunión entre sus dirigentes para poner fin a la guerra iniciada hace más de tres años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto, a pesar de las múltiples advertencias de Ucrania y Europa de que Kiev debe formar parte de las negociaciones.

Al anunciar la cumbre el viernes, Trump dijo que "habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos", refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles.

"Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante", declaró Zelenski en redes sociales horas más tarde.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada", advirtió el mandatario. La guerra "no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", agregó.

El dirigente ucraniano dijo haber conversado igualmente con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que tras esa conversación afirmó en la red X que "el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también mantuvo una conversación con Zelenski en la que le expresó su "pleno apoyo" y abogó por "una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania".

Por su parte el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono este sábado con Vladimir Putín, y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una salida pacífica.

La llamada duró 40 minutos y Putin "agradeció a Lula su empeño e interés en el tema", según una nota de la presidencia brasileña.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.

La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y grandes destrozos.

Putin se ha resistido a los múltiples llamamientos de Estados Unidos, Europa y Ucrania para que se declare un alto el fuego.