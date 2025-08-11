Procesados y autores intelectuales del atentado a Miguel Uribe deberán responder por homicidio

Una de las repercusiones inmediatas de la noticia del fallecimiento del precandidato a la presidencia y senador de la República, Miguel Uribe Turbay, se registra en el campo judicial.

Es un hecho que de manera inmediata los procesos en contra de los involucrados cambiarán de calificación: de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado. De hecho, Víctor Mosquera, abogado de la familia está solicitando que se adicione el delito de terrorismo por ser la víctima un político en ejercicio, miembro del partido de oposición.

Además del aumento de las condenas, la muerte de Miguel Uribe, también podría llevar a algunos de los implicados a entregar los nombres de quienes dieron la orden ante las elevadas penas que les esperan.

Los capturados son Elder José Arteaga, alias el Costeño, coordinador del atentado; Katerine Martínez, alias Gabriela, quien le entregó la Glock 9 milímetros al sicario de 15 años; William González Cruz, alias el Viejo o el Hermano; Carlos Eduardo Mora, el conductor del Spark en el que le entregaron el arma al pistolero; Christian González Ardila, el hombre de la moto que sacaría de Modelia al sicario y el menor de 15 años que le disparó a Uribe Turbay.

"Que tristeza tan infinita, Colombia está de luto. Con la partida de Miguel Uribe se apaga una luz de inteligencia, disciplina, amabilidad, honestidad, verticalidad, sinceridad, fe y Fuerza. Que Dios reciba en su santa gloria a uno de sus hijos predilectos. Descanse en paz quien amó a Colombia y trabajó incansablemente por transformarla Adiós, Miguel. Mi mayor sentido pésame para toda su familia. Mucha fuerza en estos momentos. Qué dolor tu partida", escribió el apoderado de la familia Uribe Turbay, el penalista Víctor Mosquera.