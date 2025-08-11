Netanyahu asegura que su plan pondrá fin a la guerra en la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que su nuevo plan militar para Gaza "es la mejor forma de terminar la guerra" contra Hamás, a pesar de los llamamientos para poner fin a los combates en el devastado territorio.

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU inició una reunión urgente sobre el conflicto, durante la cual un alto cargo de esta organización advirtió que el plan israelí "probablemente desencadenará otra calamidad".

Después de 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta una fuerte presión en Israel por el destino de los 49 rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino.

También recibe presiones del extranjero para que termine con la guerra en la devastada Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos están amenazados de una "hambruna generalizada" según la ONU.

"Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70% y el 75% de Gaza bajo control militar israelí", declaró el dirigente durante una rueda de prensa en Jerusalén.

"Pero nos quedan todavía dos bastiones: son Ciudad de Gaza y los campos" del centro de la Franja, agregó.

Este plan "no tiene como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizar Gaza", repitió Netanyahu. "Esta es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido".

"En primer lugar, desarmar a Hamás. En segundo lugar, liberar a todos los rehenes. En tercer lugar, desmilitarizar Gaza. En cuarto lugar, Israel ejercerá un control de seguridad preponderante. En quinto lugar, una administración civil pacífica no israelí", resumió.

Netanyahu afirmó que permitirán a la población civil "abandonar con toda seguridad las zonas de combate para ir a zonas seguras designadas" y que se le entregará víveres "en abundancia".

También prometió "corredores protegidos" para la distribución de ayuda y "aumentar el número de puntos de distribución de ayuda de la GHF", la fundación privada apoyada por Estados Unidos e Israel.

- "Plazos bastante cortos" -

"Hablamos en términos de plazos bastante cortos porque queremos poner fin a la guerra. (...) Vamos a ganar la guerra con o sin el apoyo de otros", aseguró, tras las críticas a su plan por parte de la comunidad internacional.

Hamás reaccionó acusando a Netanyahu de "mentir".

"Sigue mintiendo, engañando y tratando de inducir a error al público. Todo lo que dijo en la conferencia de prensa constituye una serie de mentiras. Es incapaz de enfrentarse a la verdad y, en cambio, se dedica a distorsionarla y ocultarla", declaró a AFP Taher al-Nunu, asesor de medios del jefe de la oficina política de Hamás.

España y otros siete países europeos condenaron en un comunicado conjunto el plan israelí, asegurando que podría ocasionar "una cifra inaceptablemente elevada de víctimas mortales" y "comprometer aún más la vida de los rehenes".

El sábado por la noche, decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles de Tel Aviv, exigiendo un acuerdo que garantice el regreso de todos los rehenes --incluidos los cuerpos de los 27 declarados muertos por el ejército israelí-- a cambio del fin de las hostilidades.

Einav Zangauker, madre de uno de ellos y una de las caras visibles de la movilización de las familias, aseguró que "el gabinete decidió el destino de los rehenes: los vivos serán asesinados y los muertos desaparecerán para siempre".

Por su parte la ultraderecha israelí, que forma parte de la coalición gubernamental, expresó su desacuerdo.

"El primer ministro y el gabinete se han rendido a los débiles", criticó el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"Quiero toda la Franja de Gaza, la transferencia [de su población] y la colonización", añadió el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, otra figura de la ultraderecha.

El líder de la oposición, Yair Lapid, también estimó que el plan de Netanyahu es una "catástrofe".

"Van a movilizar a última hora a 430,000 reservistas (...) Están desmantelando el país desde dentro", dijo a los medios.

En en terreno, la Defensa Civil de Gaza afirmó que el ejército israelí mató a 27 personas este domingo, entre ellas 11 por disparos cuando esperaban la distribución de comida.

El ataque del 7 de octubre, que desencadenó la guerra en Gaza, causó la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP realizado a partir de datos oficiales.

La operación israelí en Gaza ya ha causado 61,430 muertos, en su mayoría civiles, según los datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, considerados fiables por la ONU.