Marco Rubio pide justicia por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió justicia este lunes tras la muerte del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, quien falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y someterse a múltiples cirugías.

"Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables", escribió Rubio en X.