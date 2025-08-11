Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Marco Rubio pide justicia por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes tras sufrir un atentado en medio de un mitin político en Bogotá

Agencia AFPWashington, Estados Unidos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió justicia este lunes tras la muerte del precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, quien falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y someterse a múltiples cirugías.

"Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables", escribió Rubio en X.

