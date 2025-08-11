Lula y Putin hablan por teléfono sobre la guerra en Ucrania

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono este sábado con su par ruso, Vladimir Putín, sobre la guerra en Ucrania, y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una salida pacífica al conflicto.

La llamada entre los dos líderes ocurre días antes de una reunión de Putin con el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana próxima en Alaska para poner fin a la guerra iniciada hace más de tres años.

Durante la conversación, que duró 40 minutos, Putin "compartió informaciones respecto a las discusiones en curso con Estados Unidos y los esfuerzos recientes por la paz entre Rusia y Ucrania", y "agradeció a Lula su empeño e interés en el tema", según una nota de la presidencia brasileña.

Lula "enfatizó que Brasil siempre apoyó el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica y reafirmó que su gobierno está a disposición para contribuir con lo que sea necesario", añadió el comunicado.

En otra nota, el Kremlin resaltó que el presidente brasileño "expresó apoyo a los esfuerzos dirigidos a ayudar a resolver la crisis ucraniana".

Trump y Putin se encontrarán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto, a pesar de las múltiples advertencias de Ucrania y Europa de que Kiev debe formar parte de las negociaciones.

Al anunciar la cumbre el viernes, Trump dijo que "habrá algún intercambio de territorios", pero horas después el presidente Volodimir Zelenski dijo que "los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante".

La presidencia brasileña recordó que Brasil y China lanzaron en septiembre de 2024 "un grupo de amigos" para ponerse a disposición de las partes cuando quisieran discutir la paz.

Desde su regreso al poder en 2023, Lula ha intentado mediar en el conflicto desencadenado tras la invasión rusa de territorio ucraniano en febrero de 2022. Pero ha sido señalado por críticos de Moscú de equiparar el agresor con el agredido.

El presidente brasileño mantiene buenas relaciones con su homólogo ruso y el 9 de mayo participó incluso en Moscú en las conmemoraciones del 80º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

Durante la llamada, los dos jefes de Estado también "confirmaron su compromiso mutuo" de avanzar los lazos bilaterales y en el marco de los BRICS, el bloque de 11 países emergentes también formado por India, China y Sudáfrica, según el Kremlin.