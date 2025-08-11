Ataque en discoteca causa la muerte de ocho personas

En medio de una espiral de violencia que asedia a Ecuador, un nuevo ataque armado en una discoteca de una ciudad costera dejó el domingo ocho fallecidos y tres heridos, informó la policía.

Varias personas se encontraban en un centro de diversión cuando fueron atacadas en la madrugada por sujetos “fuertemente armados” que arribaron en dos camionetas y motocicletas. Ahí realizaron varias detonaciones, según un reporte policial entregado a la prensa.

Siete de las víctimas, de entre 20 y 40 años, fallecieron en la discoteca y una más en un hospital. Otros tres lesionados se encuentran en condiciones “estables”, agregó el informe.

SANTA LUCíA, EN GUAYAS

La discoteca está ubicada en una zona rural de Santa Lucía, en la provincia costera del Guayas, considerada una de las más peligrosas del país. En el piso del lugar varios cuerpos estaban tendidos en medio del lamento de sus allegados, según imágenes difundidas por medios digitales de la localidad.

El hecho ocurrió dos días después de que sujetos armados atacaron a una embarcación en el suroeste del país andino. Hay cuatro asesinados, pero la policía presume que hay varios desaparecidos por testimonios de sus familiares.

El episodio es uno más de una seguidilla de actos violentos que dejan decenas de muertos, principalmente en las cuatro provincias costeras, El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos, donde rige un estado de excepción decretado por el gobierno que declaró al país en conflicto armado interno a inicios del año pasado.

Según las últimas cifras oficiales, más de 4.600 homicidios se han registrado en el primer semestre de este año, lo que encamina al país a vivir uno de los períodos más violentos, luego de 2023 cuando rompió el récord de asesinatos con más de 8.000 muertes. En 2024, se reportaron cerca de 7.000.

Las autoridades adjudican la ola de criminalidad a la disputa entre organizaciones de delincuencia organizada vinculadas a carteles transnacionales de narcotráfico que han expandido sus operaciones sobre todo en la zona del Pacífico por donde trafican droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.