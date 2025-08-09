Incendios en distintos puntos de España mantienen en jaque a los servicios de extinción

Numerosas dotaciones de bomberos y equipos de extinción trabajan este sábado en la extinción de varios incendios forestales que castigan a distintas localidades españolas, como Orense, León o Ávila, en el norte del país, en medio de una intensa ola de calor.

El más grave de los incendios activos este sábado es el declarado en Chandrexa de Queixa (Ourense) y es el que más superficie ha quemado este verano en Galicia al afectar a unas 700 hectáreas.

También en Galicia, los bomberos lograron controlar en las últimas horas al menos otros cuatro incendios que han quemado cientos de hectáreas.

En León, cinco incendios permanecen activos amenazando grandes masas de arbolado superiores a las 30 hectáreas.

Decenas de medios aéreos y terrestres trabajan para combatir el fuego en la zona, donde se han dado por extinguidos otros seis incendios.

En la provincia de Ávila se mantiene activo un incendio que comenzó el viernes, ha obligado al desalojo de cientos de vecinos y ha arrasado entre 500 y 600 hectáreas.

Fuegos, ya controlados, han afectado también a zonas de Cáceres (oeste), Rioja (noreste), Cuenca (centro) y Castellón (este).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por temperaturas extremas hasta el jueves 14 de agosto, con registros que superarán los 40ºC en muchas áreas del país, en especial Andalucía (sur), aunque las autoridades mantienen la alerta por calor también en Galicia.