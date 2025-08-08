Venezuela tacha de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa de EE.UU. por Maduro

Venezuela tachó de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa de 50 millones de dólares ofrecida este jueves por Estados Unidos por "información que conduzca al arresto" del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", indicó el canciller de Venezuela, Yván Gil en un mensaje en Telegram. "Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", añadió.