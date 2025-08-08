Putin informa a Xi Jinping sobre las conversaciones entre Rusia y EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, informó el viernes por teléfono a su homólogo chino, Xi Jinping, de los "resultados" de las conversaciones sobre el conflicto en Ucrania que se mantuvieron el miércoles en Moscú con el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, indicó el Kremlin.

El presidente chino "agradeció a Putin estas informaciones y expresó su apoyo para una solución a largo plazo de la crisis ucraniana", a pocos días de un encuentro entre el mandatario estadounidense y su par ruso, añadió el Kremlin.