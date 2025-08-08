Dominicano Chris Duarte no está seguro para la AmeriCup al anunciar una pausa por su salud

El alero dominicano Chris Duarte, nuevo fichaje del Unicaja español, aseguró que debe hacer "una pausa" y "priorizar" su salud, tras lesionarse en la espalda durante las finales de la liga de Puerto Rico entre su equipo, los Vaqueros de Bayamón, y los Leones de Ponce, por lo que es una seria duda para la AmeriCup.

Duarte se retiró por una lesión en la zona lumbar en el primer partido de la serie y, tal y como confirmó los Vaqueros de Bayamón, el dominicano causará baja el resto de las finales, algo que, según explicó el jugador en sus redes sociales, le duele "profundamente".

"Esta noticia me duele profundamente. Como competidor y amante de este juego, siempre quiero estar en la cancha, dándolo todo y luchando junto a mis compañeros de equipo. Defender estos colores y sentir el respaldo de la fanaticada tan leal como la nuestra ha sido un verdadero honor", indicó este viernes el jugador en su perfil de Instagram.

A la espera de conocer el alcance de la lesión, Duarte no fue llamado por el seleccionador de República Dominicana, el argentino Ernesto 'Ché' García, en la primera lista con vistas a la AmeriCup, que se disputa del 22 al 31 de agosto en Managua (Nicaragua), y en la que la selección dominicana partirá desde el grupo D, junto a Argentina, Colombia y la anfitriona Nicaragua.

Por ello, y después del comunicado de Duarte, todo hace pensar que el alero no podrá estar con la selección y viajará directamente a Málaga para que los servicios de Unicaja determinen el alcance de su lesión en la espalda.

"Hoy me toca hacer una pausa y priorizar mi salud. Estoy enfocado en recuperarme de forma responsable, para poder regresar más fuerte, con la misma entrega que siempre me ha caracterizado", aseveró.

"Confío plenamente en mis compañeros, en nuestro cuerpo técnico y en el corazón guerrero que distingue a este equipo. Desde fuera de la cancha seguiré apoyando con la misma pasión de siempre, animando cada jugada, cada punto, y confiando en que vamos a lograr ese campeonato con el nombre de Bayamón en lo más alto", continuó en referencia a la serie boricua que estaba disputando.

Así, todo queda la espera del alcance y la gravedad de esta lesión, en una temporada en la que el alero promedió 20,2 puntos, 5,1 rebotes y 5 asistencias en la liga puertorriqueña, y en la que se esperaba su presencia en la selección dominicana, que sí contará con estrellas de la Liga Endesa como Jean Montero o Andrés Feliz.