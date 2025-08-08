Dominicano Bernardo Castellanos está al frente del comité ASTM que regula normas de suelos y rocas

El joven dominicano Bernardo Castellanos ha sido designado como nuevo presidente del Comité D18 de ASTM International.

Con casi 1,000 miembros y 33 sub comités técnicos, el D18 es uno de los organismos más grandes e influyentes de ASTM Internacional.

Este comité es responsable del desarrollo y mantenimiento de mas de 300 normas reconocidas a nivel mundial en los campos de la ingeniería geotécnica, civil y ambiental.

Estas normas constituyen la base de los ensayos de suelos y rocas, y el control de calidad , la base del diseño de lo que se llama infraestructura crítica.

La designación de Castellanos representa una nueva etapa para el D18, caracterizada por una mayor colaboración internacional y un liderazgo renovado.

Castellanos es nacido y formado en República Dominicana, y ha construido una destacada trayectoria que integra la docencia, consultoría y la investigación aplicada en ingeniería geotécnica.

La aplicación de su trabajo es conocida en temas de estabilidad de taludes y caracterización de la resistencia al corte, aspectos esenciales para la seguridad y el desempeño a largo plazo de las obras civiles.

Como profesor investigador en Virginia Tech, Castellanos ha impartido cursos a estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería geotécnica y liderado investigación sobre el comportamiento avanzado de suelos, métodos de ensayo de laboratorio y la interprentación de condiciones complejas del subsuelo.

Además de lo académico, Castellanos mantiene una activa carrera como consultor, en programas de ensayos especializados para grandes proyectos de infraestructura. , tanto en Estados Unidos como América Latina.

“Es un enorme honor haber sido confiado con la presidencia del Comité D18, y poder continuar el legado de los grandes lideres que me precedieron “ expresó Castellanos.