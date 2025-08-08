Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

SUELO

Dominicano Bernardo Castellanos está al frente del comité ASTM que regula normas de suelos y rocas

Se convierte en el primer profesional latino e internacional en asumir la presidencia del Comité D 18, y en el más joven en ocupar el cargo.

Bernardo Castellanos.

Bernardo Castellanos.Fuente externa


Nueva York, Estados Unidos.

El joven dominicano Bernardo Castellanos ha sido designado como nuevo presidente del Comité D18 de ASTM International. 

Con casi 1,000 miembros y 33 sub comités técnicos, el D18 es uno de los organismos más grandes e influyentes de ASTM Internacional

Este comité es responsable del desarrollo y mantenimiento de mas de 300 normas reconocidas a nivel mundial en los campos de la ingeniería geotécnica, civil y ambiental.

Estas normas constituyen la base de los ensayos de suelos y rocas, y el control de calidad , la base del diseño de lo que se llama infraestructura crítica.

La designación de Castellanos representa una nueva etapa para el D18, caracterizada por una mayor colaboración internacional y un liderazgo renovado.

Castellanos es nacido y formado en República Dominicana, y ha construido una destacada trayectoria que integra la docencia, consultoría y la investigación aplicada en ingeniería geotécnica.

La aplicación de su trabajo es conocida en temas de estabilidad de taludes y caracterización de la resistencia al corte, aspectos esenciales para la seguridad y el desempeño a largo plazo de las obras civiles.

Como profesor investigador en Virginia Tech, Castellanos ha impartido cursos a estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería geotécnica y liderado investigación sobre el comportamiento avanzado de suelos, métodos de ensayo de laboratorio y la interprentación de condiciones complejas del subsuelo.

Además de lo académico, Castellanos mantiene una activa carrera como consultor, en programas de ensayos especializados para grandes proyectos de infraestructura. , tanto en Estados Unidos como América Latina.

“Es un enorme honor haber sido confiado con la presidencia del Comité D18, y poder continuar el legado de los grandes lideres que me precedieron “ expresó Castellanos.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados