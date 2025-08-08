Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Mundiales

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este sábado ante los planes de Israel en Gaza

La reunión arrancará a las 15.00 (hora local de Nueva York), según consta en la agenda de la organización.

Palestinos caminan el sábado 10 de febrero de 2024 entre la destrucción causada por los ataques de Israel contra Ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza

Franja de GazaMohammed Hajjar/AP

Europa PressMadrid, España.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este sábado una reunión de urgencia para tratar la situación en Oriente Próximo a raíz de los planes de Israel de tomar por completo el control de la ciudad de Gaza, ha informado este viernes la propia ONU.

La reunión arrancará a las 15.00 (hora local de Nueva York), según consta en la agenda de la organización.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha alertado de que la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de expandir la ofensiva en la Franja y tomar la ciudad de Gaza "marca una peligrosa escalada" que pondrá "aún más en peligro" a los civiles en el enclave palestino, incluidos los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023.

Avatar Europa Press

Europa Press

Ver más

Tags relacionados